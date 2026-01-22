В Приморье девять человек пострадали в ДТП с автобусом

© Фото : Минздрав Приморья/Telegram На месте ДТП с участием туристического автобуса в Приморье © Фото : Минздрав Приморья/Telegram На месте ДТП с участием туристического автобуса в Приморье