В Приморье девять человек пострадали в ДТП с автобусом

ВОЛГОГРАД, 22 янв – РИА Новости. Девять человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Приморском крае, двое находятся в реанимации, сообщает администрация Хасанского округа.
"По предварительным данным, девять человек получили травмы различной степени тяжести. Пять человек доставлены в Хасанскую ЦРБ - трое находятся в сознании, двое в реанимации. Больницы Уссурийска и Владивостока также готовятся принять пострадавших", - сообщила администрация в Telegram-канале.
Минздрав сообщил, что на трассе в районе Барабаша Хасанского района Приморья произошло масштабное ДТП с участием пассажирского автобуса и большегруза. По предварительной информации, автобус следовал из Китая с туристами. Прокуратура сообщила, что всего в автобусе находились 14 человек, трое из них погибли, пятеро пострадали, автобус еще обследуют. По данным минздрава, один из погибших – водитель автобуса. Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.