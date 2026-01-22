Рейтинг@Mail.ru
В Приморье девять человек пострадали в ДТП с автобусом
15:22 22.01.2026 (обновлено: 16:11 22.01.2026)
В Приморье девять человек пострадали в ДТП с автобусом
Девять человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Приморском крае, двое находятся в реанимации, сообщает администрация Хасанского округа.
2026-01-22T15:22:00+03:00
2026-01-22T16:11:00+03:00
© Фото : Минздрав Приморья/TelegramНа месте ДТП с участием туристического автобуса в Приморье
© Фото : Минздрав Приморья/Telegram
На месте ДТП с участием туристического автобуса в Приморье
ВОЛГОГРАД, 22 янв – РИА Новости. Девять человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Приморском крае, двое находятся в реанимации, сообщает администрация Хасанского округа.
"По предварительным данным, девять человек получили травмы различной степени тяжести. Пять человек доставлены в Хасанскую ЦРБ - трое находятся в сознании, двое в реанимации. Больницы Уссурийска и Владивостока также готовятся принять пострадавших", - сообщила администрация в Telegram-канале.
Минздрав сообщил, что на трассе в районе Барабаша Хасанского района Приморья произошло масштабное ДТП с участием пассажирского автобуса и большегруза. По предварительной информации, автобус следовал из Китая с туристами. Прокуратура сообщила, что всего в автобусе находились 14 человек, трое из них погибли, пятеро пострадали, автобус еще обследуют. По данным минздрава, один из погибших – водитель автобуса. Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Более десяти россиян находились в попавшем в ДТП автобусе в Приморье
