Рейтинг@Mail.ru
Более десяти россиян находились в попавшем в ДТП автобусе в Приморье - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 22.01.2026 (обновлено: 17:09 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/primore-2069604784.html
Более десяти россиян находились в попавшем в ДТП автобусе в Приморье
Более десяти россиян находились в попавшем в ДТП автобусе в Приморье - РИА Новости, 22.01.2026
Более десяти россиян находились в попавшем в ДТП автобусе в Приморье
Более десяти российских туристов из РФ и пятеро граждан КНР находились в попавшем в ДТП автобусе в Приморском крае, все погибшие – россияне, сообщает... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T15:20:00+03:00
2026-01-22T17:09:00+03:00
китай
россия
приморский край
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069622083_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_cb1de0700d3843aa7b9bd6cbe9fe20dc.jpg
https://ria.ru/20260122/dtp-2069577858.html
китай
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069622083_125:0:876:563_1920x0_80_0_0_03472198f7b7c53c4b3553ffe3a1ef25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, приморский край, происшествия
Китай, Россия, Приморский край, Происшествия
Более десяти россиян находились в попавшем в ДТП автобусе в Приморье

В попавшем в ДТП автобусе в Приморье находились 14 россиян и 5 граждан КНР

© Фото : Минздрав Приморья/TelegramНа месте ДТП с участием туристического автобуса в Приморье
На месте ДТП с участием туристического автобуса в Приморье - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : Минздрав Приморья/Telegram
На месте ДТП с участием туристического автобуса в Приморье
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Более десяти российских туристов из РФ и пятеро граждан КНР находились в попавшем в ДТП автобусе в Приморском крае, все погибшие – россияне, сообщает администрация Хасанского округа.
Минздрав сообщил, что на трассе в районе Барабаша Хасанского района произошло масштабное ДТП с участием пассажирского автобуса и большегруза. По предварительной информации, автобус следовал из Китая с туристами. Прокуратура сообщила, что всего в автобусе находились 14 человек, трое из них погибли, пятеро пострадали, автобус еще обследуют. По данным минздрава, один из погибших – водитель автобуса. Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В администрации Хасанского округа сообщили РИА Новости, что водитель длинномера двигался со стороны Раздольного, на повороте прицеп занесло, и он врезался в автобус, который шел из Китая.
"В автобусе находились 14 российских туристов и пятеро граждан КНР. В результате аварии погибли российские граждане - две женщины и водитель автобуса", - говорится в сообщении.
Красный крест на автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Власти Приморья рассказали о пострадавших в ДТП с туристическим автобусом
Вчера, 14:16
 
КитайРоссияПриморский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала