Более десяти россиян находились в попавшем в ДТП автобусе в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Более десяти российских туристов из РФ и пятеро граждан КНР находились в попавшем в ДТП автобусе в Приморском крае, все погибшие – россияне, сообщает администрация Хасанского округа.
Минздрав сообщил, что на трассе в районе Барабаша Хасанского района произошло масштабное ДТП с участием пассажирского автобуса и большегруза. По предварительной информации, автобус следовал из Китая с туристами. Прокуратура сообщила, что всего в автобусе находились 14 человек, трое из них погибли, пятеро пострадали, автобус еще обследуют. По данным минздрава, один из погибших – водитель автобуса. Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В администрации Хасанского округа сообщили РИА Новости, что водитель длинномера двигался со стороны Раздольного, на повороте прицеп занесло, и он врезался в автобус, который шел из Китая.
"В автобусе находились 14 российских туристов и пятеро граждан КНР. В результате аварии погибли российские граждане - две женщины и водитель автобуса", - говорится в сообщении.