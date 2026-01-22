Рейтинг@Mail.ru
В Приморье пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
12:54 22.01.2026 (обновлено: 13:04 22.01.2026)
В Приморье пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
В Приморье пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
Автобус столкнулся с грузовиком в Хасанском округе Приморья, есть пострадавшие, сообщает УМВД региона. РИА Новости, 22.01.2026
В Приморье пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

В Приморье пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

© РИА Новости / Максим БогодвидШеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 22 янв - РИА Новости. Автобус столкнулся с грузовиком в Хасанском округе Приморья, есть пострадавшие, сообщает УМВД региона.
"В Приморье полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля. По предварительной информации, столкновение произошло на автодороге "Раздольное - Хасан" около поселка Барабаш. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении ведомства.
Как уточнили в УМВД, на место происшествия выехали сотрудники полиции, руководство Госавтоинспекции региона и медики.
