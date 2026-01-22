https://ria.ru/20260122/primore-2069548156.html
В Приморье пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
Автобус столкнулся с грузовиком в Хасанском округе Приморья, есть пострадавшие, сообщает УМВД региона. РИА Новости, 22.01.2026
происшествия
приморский край
приморский край
Новости
В Приморье пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие