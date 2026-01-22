В ОП назвали убийства жителей курского приграничья преступлением

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Массовые убийства мирных жителей курского приграничья боевиками ВСУ – преступление по национальному признаку, заявил участник СВО и председатель Общественной палаты РФ Максим Григорьев.
"Мы заходили в освобожденные населенные пункты Курской области сразу за российской армией и фиксировали преступления ВСУ... Это не просто массовое убийство мирных жителей, а массовое убийство по национальному признаку. Причем, противник это не скрывал. Они прямо говорили, что ненавидят русских и поэтому подвергали людей тотальному террору", - сказал Григорьев газете "Взгляд".
В беседе с изданием Григорьев подчеркнул, что все это направлено не только против русских солдат, но и в целом против русских, в том числе тех, которые являются гражданами Украины, при этом тех, кто не поддерживал режим, мучили и убивали начиная с 2014 года. По словам члена ОП, они для киевских властей такие же враги, как и русские в России.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил главе государства о завершении операции по освобождению области от украинских боевиков.