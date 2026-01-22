Рейтинг@Mail.ru
В Сочи вынесли приговор мужчине за участие в террористической организации
14:42 22.01.2026
В Сочи вынесли приговор мужчине за участие в террористической организации
В Сочи вынесли приговор мужчине за участие в террористической организации
Суд назначил мужчине 11 лет лишения свободы за сотрудничество с "Легионом "Свобода России"*, сообщили в Южном окружном военном суде. РИА Новости, 22.01.2026
В Сочи вынесли приговор мужчине за участие в террористической организации

Статуя богини правосудия
Статуя богини правосудия. Архивное фото
СОЧИ, 22 янв – РИА Новости. Суд назначил мужчине 11 лет лишения свободы за сотрудничество с "Легионом "Свобода России"*, сообщили в Южном окружном военном суде.
Суд установил, что Кирилл Сидоров, разделяя идеологию и задачи "Легиона"*, заполнил анкету на вступление в организацию и, выполняя задание от другого участника, направил ему фотографии "трех участков местности инфраструктуры" Сочи.
«
"Сидоров признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме", - говорится в сообщении.
Его обвинили по части 2 статьи 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической"). В суде уточнили, что Сидоров в судебном заседании полностью признал вину.
Приговор в законную силу не вступил.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Житель Иркутска получил 14 лет колонии за сбор данных о военных объектах
14 марта 2025, 09:40
 
ПроисшествияСочиРоссия
 
 
