Суд вынес приговор экс-главе Анжеро-Судженска по делу о коррупции - РИА Новости, 22.01.2026
12:00 22.01.2026
Суд вынес приговор экс-главе Анжеро-Судженска по делу о коррупции
Суд вынес приговор экс-главе Анжеро-Судженска по делу о коррупции - РИА Новости, 22.01.2026
Суд вынес приговор экс-главе Анжеро-Судженска по делу о коррупции
Бывший глава Анжеро-Судженска в Кузбассе получил 12 лет за коррупцию, его подчиненная осуждена на 5 лет, но отбывать срок не будет, пока не вырастет ее ребенок, РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T12:00:00+03:00
2026-01-22T12:00:00+03:00
происшествия
анжеро-судженск
россия
кемеровская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
анжеро-судженск
россия
кемеровская область
происшествия, анжеро-судженск, россия, кемеровская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Анжеро-Судженск, Россия, Кемеровская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Суд вынес приговор экс-главе Анжеро-Судженска по делу о коррупции

Экс-глава Анжеро-Судженска получил 12 лет за коррупцию

Статуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 22 янв – РИА Новости. Бывший глава Анжеро-Судженска в Кузбассе получил 12 лет за коррупцию, его подчиненная осуждена на 5 лет, но отбывать срок не будет, пока не вырастет ее ребенок, сообщают пресс-службы СУСК и прокуратуры региона.
Ранее пресс-служба СУСК Кузбасса сообщала о задержании главы Анжеро-Судженска, обвиняемого по трем статьям, в том числе в получении особо крупной взятки, и экс-председателя комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) администрации города – ей вменяли часть 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Ведомство не называло имен фигурантов, но, согласно данным открытых источников, речь идет об бывшем главе Анжеро-Судженска Александре Рыбалко и Анастасии Урбах.
"Следствием и судом установлено, что не позднее ноября 2021 года осужденный предложил директору строительной фирмы за денежное вознаграждение обеспечить заключение с его организацией муниципальных контрактов на приобретение квартир для граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилья, а также детей-сирот путем инвестирования в строительство двух многоквартирных жилых домов, на что директор согласился. Глава города дал незаконные указания председателю комитета по управлению муниципальным имуществом заключить муниципальные контракты на общую сумму свыше 100 миллионов рублей", – сообщает пресс-служба СУСК.
По данным прокуратуры, по его указанию председатель КУМИ заключила с ООО "СНК" контракты с авансированием в размере 100%. Также установлено, что с ноября 2019 по июнь 2023 года глава города незаконно участвовал в деятельности компании, занимающейся общественным питанием, и организовал передачу ей в аренду лыжной базы по стоимости ниже рыночной.
"Суд назначил бывшему главе города Анжеро-Судженска 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 9,5 миллиона рублей и лишением права заниматься определенными видами деятельности на 10 лет… Бывшему председателю КУМИ назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься определенными видами деятельности на 1 год 6 месяцев. К осужденной применена отсрочка исполнения наказания в виде реального лишения свободы до достижения ребенком 14 лет", – сообщила прокуратура.
Также суд конфисковал у осужденного в доход государства деньги и имущество на сумму полученной взятки. Заявленные муниципалитетом иски о взыскании с осужденных суммы причиненного преступлениями ущерба удовлетворены.
В СУСК отметили, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками регионального управления ФСБ и УЭБиПК ГУ МВД по Кемеровской области.
Уголовное дело в отношении взяткодателя в настоящее время рассматривается в суде.
ПроисшествияАнжеро-СудженскРоссияКемеровская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
