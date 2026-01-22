Суд вынес приговор экс-главе Анжеро-Судженска по делу о коррупции

КЕМЕРОВО, 22 янв – РИА Новости. Бывший глава Анжеро-Судженска в Кузбассе получил 12 лет за коррупцию, его подчиненная осуждена на 5 лет, но отбывать срок не будет, пока не вырастет ее ребенок, Бывший глава Анжеро-Судженска в Кузбассе получил 12 лет за коррупцию, его подчиненная осуждена на 5 лет, но отбывать срок не будет, пока не вырастет ее ребенок, сообщают пресс-службы СУСК и прокуратуры региона.

Ранее пресс-служба СУСК Кузбасса сообщала о задержании главы Анжеро-Судженска , обвиняемого по трем статьям, в том числе в получении особо крупной взятки, и экс-председателя комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) администрации города – ей вменяли часть 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Ведомство не называло имен фигурантов, но, согласно данным открытых источников, речь идет об бывшем главе Анжеро-Судженска Александре Рыбалко и Анастасии Урбах.

"Следствием и судом установлено, что не позднее ноября 2021 года осужденный предложил директору строительной фирмы за денежное вознаграждение обеспечить заключение с его организацией муниципальных контрактов на приобретение квартир для граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилья, а также детей-сирот путем инвестирования в строительство двух многоквартирных жилых домов, на что директор согласился. Глава города дал незаконные указания председателю комитета по управлению муниципальным имуществом заключить муниципальные контракты на общую сумму свыше 100 миллионов рублей", – сообщает пресс-служба СУСК.

По данным прокуратуры, по его указанию председатель КУМИ заключила с ООО "СНК" контракты с авансированием в размере 100%. Также установлено, что с ноября 2019 по июнь 2023 года глава города незаконно участвовал в деятельности компании, занимающейся общественным питанием, и организовал передачу ей в аренду лыжной базы по стоимости ниже рыночной.

« "Суд назначил бывшему главе города Анжеро-Судженска 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 9,5 миллиона рублей и лишением права заниматься определенными видами деятельности на 10 лет… Бывшему председателю КУМИ назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься определенными видами деятельности на 1 год 6 месяцев. К осужденной применена отсрочка исполнения наказания в виде реального лишения свободы до достижения ребенком 14 лет", – сообщила прокуратура.

Также суд конфисковал у осужденного в доход государства деньги и имущество на сумму полученной взятки. Заявленные муниципалитетом иски о взыскании с осужденных суммы причиненного преступлениями ущерба удовлетворены.

В СУСК отметили, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками регионального управления ФСБ и УЭБиПК ГУ МВД по Кемеровской области