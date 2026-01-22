Рейтинг@Mail.ru
20:05 22.01.2026
В Приднестровья снизили температуру в домах из-за аварии на ГРЭС
в мире
https://ria.ru/20260115/pridnestrove-2068000001.html
2026
Новости
в мире
В мире
В Приднестровья снизили температуру в домах из-за аварии на ГРЭС

© РИА Новости / Мария Девахина
Люди держат руки над батареей
Люди держат руки над батареей
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Люди держат руки над батареей. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Температуру отопления и горячей воды снижают в домах Приднестровья из-за аварии на Молдавской ГРЭС, сообщила в четверг кампания "Тирастеплоэнерго".
Ранее в правительстве Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) заявили, что на одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС произошла авария, в некоторых районах Приднестровья прекращена подача электроэнергии.
"В связи с аварийной ситуацией будут снижены параметры по отеплению и горячему водоснабжению по городам Приднестровья до устранения причины", - уточнили в кампании.
Генерация электроэнергии в ПМР производится Молдавской ГРЭС, Дубоссарской ГЭС и когенерационной электростанцией "Тиротекс-Энерго". Молдавская ГРЭС является основным источником электроэнергии в Приднестровье, на нее приходится примерно 90% вырабатываемой электроэнергии.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике
15 января, 11:00
 
В мире
 
 
