В Приднестровья снизили температуру в домах из-за аварии на ГРЭС

ТИРАСПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Температуру отопления и горячей воды снижают в домах Приднестровья из-за аварии на Молдавской ГРЭС, сообщила в четверг кампания "Тирастеплоэнерго".

Ранее в правительстве Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) заявили, что на одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС произошла авария, в некоторых районах Приднестровья прекращена подача электроэнергии.

"В связи с аварийной ситуацией будут снижены параметры по отеплению и горячему водоснабжению по городам Приднестровья до устранения причины", - уточнили в кампании.