В Приднестровья снизили температуру в домах из-за аварии на ГРЭС
В Приднестровья снизили температуру в домах из-за аварии на ГРЭС - РИА Новости, 22.01.2026
В Приднестровья снизили температуру в домах из-за аварии на ГРЭС
Температуру отопления и горячей воды снижают в домах Приднестровья из-за аварии на Молдавской ГРЭС, сообщила в четверг кампания "Тирастеплоэнерго". РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T20:05:00+03:00
2026-01-22T20:05:00+03:00
2026-01-22T20:05:00+03:00
2026
ТИРАСПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости.
Температуру отопления и горячей воды снижают в домах Приднестровья из-за аварии на Молдавской ГРЭС, сообщила
в четверг кампания "Тирастеплоэнерго".
Ранее в правительстве Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) заявили, что на одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС произошла авария, в некоторых районах Приднестровья прекращена подача электроэнергии.
"В связи с аварийной ситуацией будут снижены параметры по отеплению и горячему водоснабжению по городам Приднестровья до устранения причины", - уточнили в кампании.
Генерация электроэнергии в ПМР производится Молдавской ГРЭС, Дубоссарской ГЭС и когенерационной электростанцией "Тиротекс-Энерго". Молдавская ГРЭС является основным источником электроэнергии в Приднестровье, на нее приходится примерно 90% вырабатываемой электроэнергии.