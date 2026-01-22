Рейтинг@Mail.ru
Несколько районов Приднестровья остались без света из-за аварии
17:20 22.01.2026 (обновлено: 22:40 22.01.2026)
Несколько районов Приднестровья остались без света из-за аварии
Несколько районов Приднестровья остались без света из-за аварии
2026
Несколько районов Приднестровья остались без света из-за аварии

В нескольких районах Приднестровья нет света из-за аварии на Молдавской ГРЭС

ТИРАСПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости. Авария произошла на одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС, в некоторых районах Приднестровья прекращена подача электроэнергии, заявили в четверг в правительстве Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
"В связи с аварией на одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС в период устранения аварии и запуска энергоблока возможно прекращение подачи электроэнергии на короткий срок в некоторых районах республики. Восстановление электроснабжения будет произведено в течение одного-двух часов", — говорится в сообщении.
В правительстве ПМР добавили, что все необходимые работы ответственными службами в сфере энергетики выполняются в срочном порядке.
