Несколько районов Приднестровья остались без света из-за аварии

"В связи с аварией на одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС в период устранения аварии и запуска энергоблока возможно прекращение подачи электроэнергии на короткий срок в некоторых районах республики. Восстановление электроснабжения будет произведено в течение одного-двух часов", — говорится в сообщении.