https://ria.ru/20260122/prezident-2069708993.html
Президент Болгарии покинет свой пост в пятницу
Президент Болгарии покинет свой пост в пятницу - РИА Новости, 22.01.2026
Президент Болгарии покинет свой пост в пятницу
Президент Болгарии Румен Радев покинет свой пост в 16.00 (17.00 мск) в пятницу, сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на заявление... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T22:29:00+03:00
2026-01-22T22:29:00+03:00
2026-01-22T22:29:00+03:00
в мире
болгария
румен радев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950253292_230:611:2784:2048_1920x0_80_0_0_9b3ba540c0ba16e0503ab9dc594addd6.jpg
https://ria.ru/20260119/bolgariya-2068898292.html
https://ria.ru/20251224/bolgariya-2064452869.html
болгария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950253292_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_f09f9c9e52513ca36fe6f7d2b39d8b8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария, румен радев
В мире, Болгария, Румен Радев
Президент Болгарии покинет свой пост в пятницу
Президент Болгарии Радев покинет свой пост в пятницу
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости.
Президент Болгарии Румен Радев покинет свой пост в 16.00 (17.00 мск) в пятницу, сообщает Болгарское национальное радио
(БНР) со ссылкой на заявление пресс-службы главы государства.
В понедельник Радев
объявил, что уйдет в отставку, чтобы иметь возможность участвовать в досрочных выборах в Народное собрание. На следующий день он подал соответствующее заявление в Конституционный суд (КС).
Вице-президент Илияна Йотова, которая займет пост президента после решения КС, проводит Радева до парадного входа.
Ранее сообщалось, что КС проведет слушания по делу об отставке Радева в 10.00 (11.00 мск) в пятницу.
Согласно законодательству, в подобных случаях конституционные судьи должны установить подлинность воли президента.
После подтверждения отставки Радева полномочия главы государства немедленно перейдут к вице-президенту Илияне Йотовой, которая принесет присягу перед Национальным собранием. Затем она продолжит процедуру формирования временного правительства и назначения досрочных парламентских выборов.