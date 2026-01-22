Рейтинг@Mail.ru
22:29 22.01.2026
Президент Болгарии покинет свой пост в пятницу
Президент Болгарии Румен Радев покинет свой пост в 16.00 (17.00 мск) в пятницу, сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на заявление... РИА Новости, 22.01.2026
в мире, болгария, румен радев
В мире, Болгария, Румен Радев
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев покинет свой пост в 16.00 (17.00 мск) в пятницу, сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на заявление пресс-службы главы государства.
В понедельник Радев объявил, что уйдет в отставку, чтобы иметь возможность участвовать в досрочных выборах в Народное собрание. На следующий день он подал соответствующее заявление в Конституционный суд (КС).
Вице-президент Илияна Йотова, которая займет пост президента после решения КС, проводит Радева до парадного входа.
Ранее сообщалось, что КС проведет слушания по делу об отставке Радева в 10.00 (11.00 мск) в пятницу.
Согласно законодательству, в подобных случаях конституционные судьи должны установить подлинность воли президента.
После подтверждения отставки Радева полномочия главы государства немедленно перейдут к вице-президенту Илияне Йотовой, которая принесет присягу перед Национальным собранием. Затем она продолжит процедуру формирования временного правительства и назначения досрочных парламентских выборов.
В миреБолгарияРумен Радев
 
 
