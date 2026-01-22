Президент Болгарии покинет свой пост в пятницу

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев покинет свой пост в 16.00 (17.00 мск) в пятницу, сообщает Президент Болгарии Румен Радев покинет свой пост в 16.00 (17.00 мск) в пятницу, сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на заявление пресс-службы главы государства.

В понедельник Радев объявил, что уйдет в отставку, чтобы иметь возможность участвовать в досрочных выборах в Народное собрание. На следующий день он подал соответствующее заявление в Конституционный суд (КС).

Вице-президент Илияна Йотова, которая займет пост президента после решения КС, проводит Радева до парадного входа.

Ранее сообщалось, что КС проведет слушания по делу об отставке Радева в 10.00 (11.00 мск) в пятницу.

Согласно законодательству, в подобных случаях конституционные судьи должны установить подлинность воли президента.