Рейтинг@Mail.ru
Paramount вновь продлил предложение о покупке Warner Bros. - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 22.01.2026 (обновлено: 17:54 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/predlozhenie-2069650112.html
Paramount вновь продлил предложение о покупке Warner Bros.
Paramount вновь продлил предложение о покупке Warner Bros. - РИА Новости, 22.01.2026
Paramount вновь продлил предложение о покупке Warner Bros.
Американский медиахолдинг Paramount Skydance во второй раз продлил свое предложение о покупке Warner Bros. Discovery, на которую также претендует Netflix,... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T17:21:00+03:00
2026-01-22T17:54:00+03:00
технологии
netflix
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069659836_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_2008de2d11f16c3cf4156f06b0bec718.jpg
https://ria.ru/20251222/gollivud-2063897678.html
https://ria.ru/20260107/gollivud-2066774769.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069659836_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8251d8ca74dcac01fe951a3565c4824f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, netflix, в мире
Технологии, Netflix, В мире
Paramount вновь продлил предложение о покупке Warner Bros.

Paramount во второй раз продлил предложение о покупке Warner Bros. Discovery

© REUTERS / Mike BlakeНа территории киностудии Paramount в Голливуде, Калифорния
На территории киностудии Paramount в Голливуде, Калифорния - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© REUTERS / Mike Blake
На территории киностудии Paramount в Голливуде, Калифорния. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Американский медиахолдинг Paramount Skydance во второй раз продлил свое предложение о покупке Warner Bros. Discovery, на которую также претендует Netflix, следует из сообщения компании.
"Paramount... продлила свое тендерное предложение о покупке акций по цене 30 долларов за акцию до 20 февраля 2026 года", - говорится в пресс-релизе.
Надпись Hollywood - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Paramount предоставят Warner Bros гарантию на 40 миллиардов долларов
22 декабря 2025, 17:05
Paramount 8 декабря объявила о предложении о покупке акций Warner Bros. Discovery за 30 долларов за акцию сроком на месяц, 22 декабря оно было продлено еще на месяц.
Таким образом, Paramount подтверждает свое намерение заключить сделку с Warner Bros. Discovery по общей цене 108,4 миллиарда долларов, также указывает компания.
Netflix 5 декабря сообщил о заключении договора о приобретении активов Warner Bros за 27,75 доллара на акцию, или 72 миллиарда долларов, при этом общая стоимость предприятия оценивалась в 82,7 миллиарда.
В середине декабря совет директоров Warner Bros. Discovery рекомендовал акционерам компании отклонить предложение медиахолдинга Paramount Skydance.
Совет директоров Warner Bros. Discovery ранее в январе объявил, что единогласно пришёл к выводу: предложение Paramount по-прежнему уступает соглашению о слиянии с Netflix по ряду ключевых пунктов. Как отметил председатель совета директоров Warner Bros. Сэмюэл Ди Пьяцца, предложение Paramount всё еще является недостаточно выгодным и содержит риски, среди которых "чрезвычайно большой объем заемного финансирования" и отсутствие механизмов защиты акционеров Warner Bros. Discovery в случае, если сделка не будет завершена.
Студия Warner Bros. - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В Warner Bros. порекомендовали отклонить предложение Paramount о покупке
7 января, 17:34
 
ТехнологииNetflixВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала