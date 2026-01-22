Paramount вновь продлил предложение о покупке Warner Bros.

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Американский медиахолдинг Paramount Skydance во второй раз продлил свое предложение о покупке Warner Bros. Discovery, на которую также претендует Netflix, Американский медиахолдинг Paramount Skydance во второй раз продлил свое предложение о покупке Warner Bros. Discovery, на которую также претендует Netflix, следует из сообщения компании.

"Paramount... продлила свое тендерное предложение о покупке акций по цене 30 долларов за акцию до 20 февраля 2026 года", - говорится в пресс-релизе.

Paramount 8 декабря объявила о предложении о покупке акций Warner Bros. Discovery за 30 долларов за акцию сроком на месяц, 22 декабря оно было продлено еще на месяц.

Таким образом, Paramount подтверждает свое намерение заключить сделку с Warner Bros. Discovery по общей цене 108,4 миллиарда долларов, также указывает компания.

Netflix 5 декабря сообщил о заключении договора о приобретении активов Warner Bros за 27,75 доллара на акцию, или 72 миллиарда долларов, при этом общая стоимость предприятия оценивалась в 82,7 миллиарда.

В середине декабря совет директоров Warner Bros. Discovery рекомендовал акционерам компании отклонить предложение медиахолдинга Paramount Skydance.