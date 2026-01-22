Рейтинг@Mail.ru
Правительство продлило эксперимент по онлайн-регистрации бизнеса - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:31 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/pravitelstvo-2069683561.html
Правительство продлило эксперимент по онлайн-регистрации бизнеса
Правительство продлило эксперимент по онлайн-регистрации бизнеса - РИА Новости, 22.01.2026
Правительство продлило эксперимент по онлайн-регистрации бизнеса
Срок проведения эксперимента "Старт бизнеса онлайн" продлен на год - до 1 марта 2027 года, следует из постановления правительства РФ, размещенного на портале... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T19:31:00+03:00
2026-01-22T19:31:00+03:00
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d38b8d5ef09b1482f5ac93341386b81e.jpg
https://ria.ru/20251110/sbor-2053966184.html
https://ria.ru/20250812/fns-2034817831.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_93c30369455a0f8337b9484aad533842.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), правительство рф
Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Правительство РФ
Правительство продлило эксперимент по онлайн-регистрации бизнеса

Правительство продлило на год эксперимент по онлайн-регистрации бизнеса

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Срок проведения эксперимента "Старт бизнеса онлайн" продлен на год - до 1 марта 2027 года, следует из постановления правительства РФ, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.
Эксперимент стартовал 1 марта 2024 года и включает в себя электронную регистрацию бизнеса, получение электронной подписи без личного присутствия и дистанционное открытие счета в кредитной организации. Координатором является Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ.
Материнская плата на производстве электронных компонентов - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В России планируют вводить технологический сбор поэтапно
10 ноября 2025, 15:32
Эксперимент по реализации сервиса ранее продлевали с 1 марта 2025 года до 1 марта 2026 года. Продление срока эксперимента было необходимо для дополнительной проработки и апробации технологических решений, обеспечивающих реализацию сервиса и расширение его функционала, пояснял ранее Минфин РФ.
Кроме того, выбор оператора электронного документооборота позволит обеспечить возможность электронного взаимодействия с налоговыми органами и контрагентами.
Участие в эксперименте добровольное, подчеркивается в материалах.
Комплексной услугой могут воспользоваться физические лица при регистрации в качестве ИП, а также те, кто решил создать ООО с единственным учредителем, одновременно осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа.
Клавиатура - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
ФНС рассказала о новом способе получения электронной подписи
12 августа 2025, 15:41
 
РоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)Правительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала