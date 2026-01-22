https://ria.ru/20260122/pravitelstvo-2069683561.html
Правительство продлило эксперимент по онлайн-регистрации бизнеса
Правительство продлило эксперимент по онлайн-регистрации бизнеса - РИА Новости, 22.01.2026
Правительство продлило эксперимент по онлайн-регистрации бизнеса
Срок проведения эксперимента "Старт бизнеса онлайн" продлен на год - до 1 марта 2027 года, следует из постановления правительства РФ, размещенного на портале... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T19:31:00+03:00
2026-01-22T19:31:00+03:00
2026-01-22T19:31:00+03:00
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d38b8d5ef09b1482f5ac93341386b81e.jpg
https://ria.ru/20251110/sbor-2053966184.html
https://ria.ru/20250812/fns-2034817831.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_93c30369455a0f8337b9484aad533842.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), правительство рф
Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Правительство РФ
Правительство продлило эксперимент по онлайн-регистрации бизнеса
Правительство продлило на год эксперимент по онлайн-регистрации бизнеса
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости.
Срок проведения эксперимента "Старт бизнеса онлайн" продлен на год - до 1 марта 2027 года, следует
из постановления правительства РФ, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.
Эксперимент стартовал 1 марта 2024 года и включает в себя электронную регистрацию бизнеса, получение электронной подписи без личного присутствия и дистанционное открытие счета в кредитной организации. Координатором является Федеральная налоговая служба (ФНС
) РФ
.
Эксперимент по реализации сервиса ранее продлевали с 1 марта 2025 года до 1 марта 2026 года. Продление срока эксперимента было необходимо для дополнительной проработки и апробации технологических решений, обеспечивающих реализацию сервиса и расширение его функционала, пояснял ранее Минфин РФ.
Кроме того, выбор оператора электронного документооборота позволит обеспечить возможность электронного взаимодействия с налоговыми органами и контрагентами.
Участие в эксперименте добровольное, подчеркивается в материалах.
Комплексной услугой могут воспользоваться физические лица при регистрации в качестве ИП, а также те, кто решил создать ООО с единственным учредителем, одновременно осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа.