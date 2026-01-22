Рейтинг@Mail.ru
Правительство выделит 26,5 миллиарда рублей на поддержку агропрома - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 22.01.2026 (обновлено: 16:53 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/pravitelstvo-2069593379.html
Правительство выделит 26,5 миллиарда рублей на поддержку агропрома
Правительство выделит 26,5 миллиарда рублей на поддержку агропрома - РИА Новости, 22.01.2026
Правительство выделит 26,5 миллиарда рублей на поддержку агропрома
Правительство РФ выделит 26,5 миллиарда рублей на поддержку приоритетных направлений в агропроме, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T14:57:00+03:00
2026-01-22T16:53:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069641462_0:203:2918:1844_1920x0_80_0_0_1003b1721447a58a0d46762cec5d0563.jpg
https://ria.ru/20251012/agroprom-2047742202.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069641462_95:0:2824:2047_1920x0_80_0_0_4992b62ea9e80b83541d65acda5c33c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин, правительство рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ
Правительство выделит 26,5 миллиарда рублей на поддержку агропрома

Мишустин: кабмин выделит 26,5 млрд руб на поддержку направлений в агропроме

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 22 января 2026
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 22 января 2026 - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 22 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Правительство РФ выделит 26,5 миллиарда рублей на поддержку приоритетных направлений в агропроме, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Правительство предусмотрело в федеральном бюджете финансирование, которое обеспечит доступ аграриев к льготным кредитам. Мы выделим порядка 26,5 миллиарда рублей на приоритетные направления в агропроме", - сказал он в ходе заседания правительства РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Россия продолжит укреплять конкурентоспособность агропрома, заявил Путин
12 октября 2025, 00:08
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинПравительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала