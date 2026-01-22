https://ria.ru/20260122/pravitelstvo-2069593379.html
Правительство выделит 26,5 миллиарда рублей на поддержку агропрома
Правительство выделит 26,5 миллиарда рублей на поддержку агропрома - РИА Новости, 22.01.2026
Правительство выделит 26,5 миллиарда рублей на поддержку агропрома
Правительство РФ выделит 26,5 миллиарда рублей на поддержку приоритетных направлений в агропроме, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.01.2026
Правительство выделит 26,5 миллиарда рублей на поддержку агропрома
Мишустин: кабмин выделит 26,5 млрд руб на поддержку направлений в агропроме