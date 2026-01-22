Рейтинг@Mail.ru
На Кубани потушили пожар в портовом терминале, возникший после атаки ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:11 22.01.2026 (обновлено: 08:13 22.01.2026)
На Кубани потушили пожар в портовом терминале, возникший после атаки ВСУ
На Кубани потушили пожар в портовом терминале, возникший после атаки ВСУ
На Кубани потушили пожар в портовом терминале, возникший после атаки ВСУ
Пожар на территории портового терминала, подвергшегося атаке ВСУ, в поселке Волна Краснодарского края полностью ликвидирован, сообщили в оперативном штабе... РИА Новости, 22.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
вениамин кондратьев
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
происшествия, краснодарский край, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Вооруженные силы Украины
На Кубани потушили пожар в портовом терминале, возникший после атаки ВСУ

В поселке Волна на Кубани потушили пожар в портовом терминале после атаки ВСУ

© РИА Новости / Александр Кожохин
Пожарные рукава на машине МЧС России
Пожарные рукава на машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в медиабанк
Пожарные рукава на машине МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пожар на территории портового терминала, подвергшегося атаке ВСУ, в поселке Волна Краснодарского края полностью ликвидирован, сообщили в оперативном штабе региона.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки ВСУ в поселке Волна четыре резервуара с нефтепродуктами загорелись на территории портовых терминалов. В оперштабе региона уточнили, что в результате атаки три человека погибли, восемь пострадали.
"Пожар на территории портового терминала в поселке Волна полностью ликвидирован", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКраснодарский крайВениамин КондратьевВооруженные силы Украины
 
 
