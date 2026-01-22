https://ria.ru/20260122/pozhar-2069481773.html
На Кубани потушили пожар в портовом терминале, возникший после атаки ВСУ
На Кубани потушили пожар в портовом терминале, возникший после атаки ВСУ - РИА Новости, 22.01.2026
На Кубани потушили пожар в портовом терминале, возникший после атаки ВСУ
Пожар на территории портового терминала, подвергшегося атаке ВСУ, в поселке Волна Краснодарского края полностью ликвидирован, сообщили в оперативном штабе... РИА Новости, 22.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
вениамин кондратьев
вооруженные силы украины
краснодарский край
2026
