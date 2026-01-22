Рейтинг@Mail.ru
Посольство обвинило прокуратуру ФРГ в криминализации контактов с Донбассом
18:42 22.01.2026 (обновлено: 19:00 22.01.2026)
Посольство обвинило прокуратуру ФРГ в криминализации контактов с Донбассом
в мире
германия
донецкая народная республика
донбасс
германия
донецкая народная республика
донбасс
Посольство в ФРГ осудило причисление ЛНР и ДНР к террористическим организациям

Посольство Российской Федерации в Берлине
Посольство Российской Федерации в Берлине
Посольство Российской Федерации в Берлине
БЕРЛИН, 22 янв - РИА Новости. Причисление Генпрокуратурой ФРГ Луганской и Донецкой Народных Республик к "террористическим организациям" ведет к криминализации любых контактов с Донбассом, включая гуманитарные, заявили в посольстве РФ в Германии.
В среду федеральная прокуратура Германии сообщила о задержании гражданина России и гражданина ФРГ за помощь с доставкой лекарств в ДНР и ЛНР.
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Посольство запросило у ФРГ консульский доступ к задержанному россиянину
Вчера, 18:11
"Заявили, что усматриваем в подобном подходе Берлина линию на криминализацию любых контактов с жителями и организациями Донбасса, включая гуманитарные", - говорится в Telegram-канале посольства.
По данным дипмиссии, в официальной трактовке прокуратуры Германии речь идёт о поддержке "зарубежных террористических объединений" ДНР и ЛНР.
"Решительно отвергли такие формулировки как неприемлемые и юридически ничтожные. Потребовали объяснений, кто и на каком основании вынес подобное определение", - подчеркнули в посольстве.
В дипмиссии напомнили, что мирные жители Донбасса подверглись террористическим атакам киевского режима после антиконституционного государственного переворота, совершённого на Украине в феврале 2014 года при молчаливом одобрении Запада, а новые российские регионы вошли в состав России на основании свободного волеизъявления граждан.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Посольство в ФРГ отвергло обвинения в адрес заместителя военного атташе
Вчера, 18:09
 
