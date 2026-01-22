https://ria.ru/20260122/posolstvo-2069672525.html
Посольство обвинило прокуратуру ФРГ в криминализации контактов с Донбассом
Посольство обвинило прокуратуру ФРГ в криминализации контактов с Донбассом - РИА Новости, 22.01.2026
Посольство обвинило прокуратуру ФРГ в криминализации контактов с Донбассом
Причисление Генпрокуратурой ФРГ Луганской и Донецкой Народных Республик к "террористическим организациям" ведет к криминализации любых контактов с Донбассом,... РИА Новости, 22.01.2026
В мире, Германия, Донецкая Народная Республика, Донбасс
Посольство обвинило прокуратуру ФРГ в криминализации контактов с Донбассом
