Посольство запросило у ФРГ консульский доступ к задержанному россиянину - РИА Новости, 22.01.2026
18:11 22.01.2026 (обновлено: 18:49 22.01.2026)
Посольство запросило у ФРГ консульский доступ к задержанному россиянину
Посольство запросило у ФРГ консульский доступ к задержанному россиянину

БЕРЛИН, 22 янв - РИА Новости. Посольство РФ запросило у германской стороны незамедлительный консульский доступ к задержанному за поддержку ДНР и ЛНР россиянину, сообщается в заявлении дипмиссии.
В среду федеральная прокуратура Германии сообщила о задержании гражданина России и гражданина ФРГ за помощь с доставкой лекарств в Донецкую и Луганскую Народные Республики.
"Запросили у германской стороны незамедлительный консульский доступ к задержанному российскому гражданину для прояснения ситуации и защиты его прав и интересов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.
В четверг посла России в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ, где ему заявили протест в связи с задержанием германскими правоохранительными органами гражданки ФРГ и Украины, подозреваемой в осуществлении шпионской деятельности в интересах Российской Федерации, и сообщили об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства, якобы являвшегося ее куратором.
