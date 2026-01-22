Рейтинг@Mail.ru
Москва не угрожает ни Дании, ни Гренландии, заявил российский посол - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 22.01.2026 (обновлено: 13:48 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/posol-2069561868.html
Москва не угрожает ни Дании, ни Гренландии, заявил российский посол
Москва не угрожает ни Дании, ни Гренландии, заявил российский посол - РИА Новости, 22.01.2026
Москва не угрожает ни Дании, ни Гренландии, заявил российский посол
Россия не угрожает ни Дании, ни Гренландии и не имеет планов по захвату острова, заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T13:31:00+03:00
2026-01-22T13:48:00+03:00
в мире
дания
гренландия
россия
владимир барбин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029647357_0:0:2919:1642_1920x0_80_0_0_66f0552031c6f8e2f0a06f5f142217a4.jpg
https://ria.ru/20260122/konsulstvo-2069563433.html
дания
гренландия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029647357_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0843438a504e44889f62c5961d56d7a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дания, гренландия, россия, владимир барбин
В мире, Дания, Гренландия, Россия, Владимир Барбин
Москва не угрожает ни Дании, ни Гренландии, заявил российский посол

Посол: Россия не угрожает ни Дании, ни Гренландии

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкВладимир Барбин
Владимир Барбин - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Владимир Барбин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Россия не угрожает ни Дании, ни Гренландии и не имеет планов по захвату острова, заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин.
"Дании не угрожается. Россия не угрожает Гренландии. Россия не имеет никаких планов по захвату этого острова ни силой, ни путем подкупа", - сказал Барбин в эфире телеканала "Россия 24".
Посольство России в Дании - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Консульство России в Дании работает штатно
Вчера, 13:35
 
В миреДанияГренландияРоссияВладимир Барбин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала