Рейтинг@Mail.ru
Дания не делала реальных шагов против дипсобственности России, заявил посол - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:22 22.01.2026 (обновлено: 13:36 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/posol-2069557758.html
Дания не делала реальных шагов против дипсобственности России, заявил посол
Дания не делала реальных шагов против дипсобственности России, заявил посол - РИА Новости, 22.01.2026
Дания не делала реальных шагов против дипсобственности России, заявил посол
Власти Дании не предпринимают реальных шагов для реализации своих угроз по части изъятия земли, где расположено российское посольство, заявил посол РФ в Дании... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T13:22:00+03:00
2026-01-22T13:36:00+03:00
в мире
дания
россия
владимир барбин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894232118_0:359:1538:1224_1920x0_80_0_0_4955d9b26680a2ef1b30ab8682a4d527.jpg
https://ria.ru/20260121/putin-2069439793.html
дания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894232118_0:559:1538:1713_1920x0_80_0_0_4472e8e980ac5ae56f2946d1b6f6b9e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дания, россия, владимир барбин
В мире, Дания, Россия, Владимир Барбин
Дания не делала реальных шагов против дипсобственности России, заявил посол

Барбин: Дания пока не делала конкретные шаги для изъятия земли посольства РФ

© Фото : Посольство России в ДанииПосольство России в Дании
Посольство России в Дании - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : Посольство России в Дании
Посольство России в Дании. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Власти Дании не предпринимают реальных шагов для реализации своих угроз по части изъятия земли, где расположено российское посольство, заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин.
"Копенгагенские власти не предпринимают пока никаких реальных шагов с тем, чтобы реализовать свои угрозы в адрес российского посольства", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии, заявил Путин
21 января, 22:48
 
В миреДанияРоссияВладимир Барбин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала