Лукашенко назначил Селиверстова послом Белоруссии в России
12:38 22.01.2026 (обновлено: 12:58 22.01.2026)
Лукашенко назначил Селиверстова послом Белоруссии в России
Лукашенко назначил Селиверстова послом Белоруссии в России - РИА Новости, 22.01.2026
Лукашенко назначил Селиверстова послом Белоруссии в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил послом Белоруссии в РФ и представителем республики в интеграционных структурах занимавшего до этого пост главы РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T12:38:00+03:00
2026-01-22T12:58:00+03:00
белоруссия
россия
александр лукашенко
белоруссия
россия
белоруссия, россия, александр лукашенко
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко
Лукашенко назначил Селиверстова послом Белоруссии в России

Лукашенко назначил Юрия Селиверстова послом Белоруссии в России

© Фото : БЕЛТАЮрий Селиверстов
Юрий Селиверстов - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : БЕЛТА
Юрий Селиверстов. Архивное фото
МИНСК, 22 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил послом Белоруссии в РФ и представителем республики в интеграционных структурах занимавшего до этого пост главы минфина Юрия Селиверстова, также наделив его полномочиями заместителя премьер-министра, передает госагентство Белта.
"Александр Лукашенко назначил послом Беларуси в России Юрия Селиверстова, который до настоящего времени занимал пост министра финансов", - говорится в публикации агентства.
По данным агентства, Селиверстов также по совместительству будет являться представителем Белоруссии в интеграционных структурах, и наделяется полномочиями заместителя премьер-министра.
В Белоруссии назначили нового министра финансов
В Белоруссии назначили нового министра финансов
Вчера, 12:50
 
БелоруссияРоссияАлександр Лукашенко
 
 
Версия 2023.1 Beta
