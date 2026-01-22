Рейтинг@Mail.ru
Министр финансов Франции предположил, что побудило США отказаться от пошлин
11:09 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/poshliny-2069514313.html
Министр финансов Франции предположил, что побудило США отказаться от пошлин
Министр финансов Франции предположил, что побудило США отказаться от пошлин - РИА Новости, 22.01.2026
Министр финансов Франции предположил, что побудило США отказаться от пошлин
Жесткая реакция Европы на новые пошлины США побудила Вашингтон отказаться от них, считает министр финансов Франции Ролан Лескюр. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T11:09:00+03:00
2026-01-22T11:09:00+03:00
в мире, европа, сша, франция, дональд трамп
В мире, Европа, США, Франция, Дональд Трамп
Министр финансов Франции предположил, что побудило США отказаться от пошлин

Лескюр: жесткая реакция Европы побудила США отказаться от пошлин

Флаги Евросоюза. Архивное фото
ПАРИЖ, 22 янв – РИА Новости. Жесткая реакция Европы на новые пошлины США побудила Вашингтон отказаться от них, считает министр финансов Франции Ролан Лескюр.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что не будет вводить 10-процентные пошлины против ряда европейских стран, которые должны были вступить в силу с февраля.
"В любом случае была очень сильная реакция, прежде всего, со стороны Европы: Франции, Германии, а также ряда других страны… Я считаю, что эта жесткость начала убеждать американского президента в том, что нужно найти другие пути и средства, помимо силы. Он сказал, что не будет применять силу и, - посмотрим, подтвердится ли это, - торговые пошлины", - сказал Лескюр в четверг в эфире радиостанции RTL.
По словам министра, заявление Трампа об отказе от пошлин стало первым хорошим знаком того, что ситуация развивается в правильном направлении.
