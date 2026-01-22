https://ria.ru/20260122/poshliny-2069514313.html
Министр финансов Франции предположил, что побудило США отказаться от пошлин
Жесткая реакция Европы на новые пошлины США побудила Вашингтон отказаться от них, считает министр финансов Франции Ролан Лескюр. РИА Новости, 22.01.2026
Министр финансов Франции предположил, что побудило США отказаться от пошлин
Лескюр: жесткая реакция Европы побудила США отказаться от пошлин