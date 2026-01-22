Магаданские волонтеры передали бойцам в зоне СВО маскировочные сети

"Сегодня волонтёры "Боевого братства" приняли от волонтеров еще 17 пятиточечников и 12 маскировочных сетей, пять из которых в ближайшее время будут переданы нашему бойцу с позывным "Баро", а еще семь (размер 6 на 3 метра - три штуки, размер 9 на 3 метра – четыре штуки) распределены по заявкам в воинские подразделения других направлений фронта", - говорится в сообщении.