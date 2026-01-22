Рейтинг@Mail.ru
Магаданские волонтеры передали бойцам в зоне СВО маскировочные сети - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
02:39 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/pomosch-2069460364.html
Магаданские волонтеры передали бойцам в зоне СВО маскировочные сети
Магаданские волонтеры передали бойцам в зоне СВО маскировочные сети - РИА Новости, 22.01.2026
Магаданские волонтеры передали бойцам в зоне СВО маскировочные сети
Магаданские волонтеры передали представителям регионального отделения "Боевое братство" очередную партию пятиточечников (тактических сидушек) и маскировочных... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T02:39:00+03:00
2026-01-22T02:39:00+03:00
надежные люди
россия
магаданская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_0:181:3163:1960_1920x0_80_0_0_ac0db6959d9f9c5955c980df77bdc212.jpg
https://ria.ru/20251228/set-2065137538.html
россия
магаданская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_b7bcc44846d1a92894700025d19cecab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, магаданская область
Надежные люди, Россия, Магаданская область
Магаданские волонтеры передали бойцам в зоне СВО маскировочные сети

Магаданские волонтеры передали бойцам СВО еще 12 маскировочных сетей

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАГАДАН, 22 янв - РИА Новости. Магаданские волонтеры передали представителям регионального отделения "Боевое братство" очередную партию пятиточечников (тактических сидушек) и маскировочных сетей для доставки в зону СВО, сообщает Telegram-канал магаданских волонтеров "Сети 49".
"Сегодня волонтёры "Боевого братства" приняли от волонтеров еще 17 пятиточечников и 12 маскировочных сетей, пять из которых в ближайшее время будут переданы нашему бойцу с позывным "Баро", а еще семь (размер 6 на 3 метра - три штуки, размер 9 на 3 метра – четыре штуки) распределены по заявкам в воинские подразделения других направлений фронта", - говорится в сообщении.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Волонтеры из Магаданской области сплели сотую маскировочную сеть
28 декабря 2025, 07:51
 
Надежные людиРоссияМагаданская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала