https://ria.ru/20260122/pomosch-2069460364.html
Магаданские волонтеры передали бойцам в зоне СВО маскировочные сети
Магаданские волонтеры передали бойцам в зоне СВО маскировочные сети - РИА Новости, 22.01.2026
Магаданские волонтеры передали бойцам в зоне СВО маскировочные сети
Магаданские волонтеры передали представителям регионального отделения "Боевое братство" очередную партию пятиточечников (тактических сидушек) и маскировочных... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T02:39:00+03:00
2026-01-22T02:39:00+03:00
2026-01-22T02:39:00+03:00
надежные люди
россия
магаданская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_0:181:3163:1960_1920x0_80_0_0_ac0db6959d9f9c5955c980df77bdc212.jpg
https://ria.ru/20251228/set-2065137538.html
россия
магаданская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_b7bcc44846d1a92894700025d19cecab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, магаданская область
Надежные люди, Россия, Магаданская область
Магаданские волонтеры передали бойцам в зоне СВО маскировочные сети
Магаданские волонтеры передали бойцам СВО еще 12 маскировочных сетей
МАГАДАН, 22 янв - РИА Новости. Магаданские волонтеры передали представителям регионального отделения "Боевое братство" очередную партию пятиточечников (тактических сидушек) и маскировочных сетей для доставки в зону СВО, сообщает Telegram-канал магаданских волонтеров "Сети 49".
"Сегодня волонтёры "Боевого братства" приняли от волонтеров еще 17 пятиточечников и 12 маскировочных сетей, пять из которых в ближайшее время будут переданы нашему бойцу с позывным "Баро", а еще семь (размер 6 на 3 метра - три штуки, размер 9 на 3 метра – четыре штуки) распределены по заявкам в воинские подразделения других направлений фронта", - говорится в сообщении.