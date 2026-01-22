Рейтинг@Mail.ru
Полянский рассказал об интересе ОБСЕ к выступлению России в Вене - РИА Новости, 22.01.2026
19:03 22.01.2026
Полянский рассказал об интересе ОБСЕ к выступлению России в Вене
Новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил об интересе участников Организации к выступлению российской стороны в четверг в Вене, в ходе которого... РИА Новости, 22.01.2026
в мире, россия, вена, дмитрий полянский, обсе, оон
В мире, Россия, Вена, Дмитрий Полянский, ОБСЕ, ООН
Полянский рассказал об интересе ОБСЕ к выступлению России в Вене

Полянский рассказал об интересе ОБСЕ к выступлению России на постсовете в Вене

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Yuki Iwamura
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
ВЕНА, 22 янв - РИА Новости. Новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил об интересе участников Организации к выступлению российской стороны в четверг в Вене, в ходе которого были затронуты темы поиска решения по Украине и кризис в ОБСЕ.
"Впервые наша делегация выступила на Постоянном совете по новому, предложенному нами же пункту повестки дня. Слушали внимательно, многие подходили в кулуарах и задавали вопросы", - написал Полянский в своем Telegram-канале, приложив ссылку на свое выступление на заседании Постсовета ОБСЕ в четверг.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
ОБСЕ рискует утратить значение, заявил Полянский
Вчера, 19:01
Выступление российского постпреда было посвящено "продолжающимся попыткам некоторых государств-участников подорвать усилия по поиску долгосрочного и устойчивого мирного решения украинского кризиса".
В частности, дипломат заявил, что "европейские спонсоры киевского режима по-прежнему заинтересованы в продолжении вооруженного противостояния Украины с Россией". При этом, по его словам, ни Берлин, ни Париж, ни Лондон, ни "коллективный Брюссель" не волнует, что станет с Украиной - Запад ею давно уже пожертвовал, списал как "использованный ресурс" вместе с ее населением.
Также Полянский указал на то, что киевский режим Владимира Зеленского цинично и целенаправленно проводит террористическую политику против мирного населения России. "Их провокации не имеют границ: они пытались атаковать государственную резиденцию президента, а в новогоднюю ночь намеренно нанесли удар беспилотниками по гражданским в селе Хорлы Херсонской области, убив 29 человек. Эта кампания террора продолжается, только за последнюю неделю жертвами стали еще 75 мирных жителей", - напомнил дипломат.
При этом он указал на то, что Россия неизменно готова к дипломатическому урегулированию украинского кризиса, но лишь на основе серьезных переговоров, устраняющих его коренные причины. "Мы не допустим, чтобы этот процесс был подменен нечистоплотными схемами по искусственному поддержанию киевского режима. Также мы не примем никаких псевдомирных планов, которые подразумевают милитаризацию Украины, сохранение ее русофобской сущности или закрепление западного военного присутствия", - заключил он.
В ходе своих выступлений он также подчеркнул, что ОБСЕ сейчас переживает экзистенциальный кризис, а Европа сползает к военной катастрофе. "Мы должны найти в себе силы, чтобы остановить эту деградацию, и использовать для этого потенциал самой Организации. Для этого необходимо честно проанализировать причины кризиса и понять, когда и почему рухнула европейская архитектура безопасности. Без этого мы будем лишь продолжать бесконечные взаимные обвинения", - пояснил Полянский.
Полянский был назначен постоянным представителем России при ОБСЕ в Вене указом президента России 29 декабря 2025 года. Он сменил на этом посту Александра Лукашевича и приступил к обязанностям в начале 2026 года. Ранее Полянский занимал пост заместителя постпреда РФ при ООН в Нью-Йорке.
Логотип ОБСЕ на здании в Вене, где проходит заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Лавров не уверен, что ОБСЕ достанется место в евразийском партнерстве
20 января, 11:46
 
В миреРоссияВенаДмитрий ПолянскийОБСЕООН
 
 
