Полянский рассказал об интересе ОБСЕ к выступлению России в Вене

При этом он указал на то, что Россия неизменно готова к дипломатическому урегулированию украинского кризиса, но лишь на основе серьезных переговоров, устраняющих его коренные причины. "Мы не допустим, чтобы этот процесс был подменен нечистоплотными схемами по искусственному поддержанию киевского режима. Также мы не примем никаких псевдомирных планов, которые подразумевают милитаризацию Украины, сохранение ее русофобской сущности или закрепление западного военного присутствия", - заключил он.