В Польше прокомментировали отправление солдат НАТО в Гренландию
В Польше прокомментировали отправление солдат НАТО в Гренландию - РИА Новости, 22.01.2026
В Польше прокомментировали отправление солдат НАТО в Гренландию
Отправление в Гренландию солдат НАТО было ненужной эскалацией, заявил президент Польши Кароль Навроцкий. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T18:20:00+03:00
в мире
гренландия
сша
европа
кароль навроцкий
дональд трамп
нато
удары сша по венесуэле
гренландия
сша
европа
польша
В мире, Гренландия, США, Европа, Кароль Навроцкий, Дональд Трамп, НАТО, Удары США по Венесуэле, Польша
В Польше прокомментировали отправление солдат НАТО в Гренландию
Навроцкий назвал отправление солдат НАТО в Гренландию ненужной эскалацией