18:20 22.01.2026
В Польше прокомментировали отправление солдат НАТО в Гренландию
В Польше прокомментировали отправление солдат НАТО в Гренландию
в мире, гренландия, сша, европа, кароль навроцкий, дональд трамп, нато, удары сша по венесуэле, польша
В мире, Гренландия, США, Европа, Кароль Навроцкий, Дональд Трамп, НАТО, Удары США по Венесуэле, Польша
© REUTERS / Guglielmo MangiapaneВоенный в Гренландии
Военный в Гренландии. Архивное фото
ВАРШАВА, 22 янв - РИА Новости. Отправление в Гренландию солдат НАТО было ненужной эскалацией, заявил президент Польши Кароль Навроцкий.
Ряд европейских стран-партнеров по НАТО направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии. После угроз президента США Дональда Трампа ввести в феврале пошлины из-за острова несколько государств, в том числе ФРГ и Нидерланды, сообщили о завершении миссии и возвращении своих военных.
Французский военный во время учений в Гренландии - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Макрон решил увеличить военный контингент в Гренландии в 14 раз, пишут СМИ
21 января, 12:18
"Мы все были свидетелями ненужной эскалации настроений в Европе, в том числе и с помощью визитов солдат НАТО из Европы в Гренландию. Я не чувствовал такой угрозы, чтобы в рамках НАТО, которое на 65% финансируется США, могло бы дойти до какого-то конфликта между союзниками", - рассказал Навроцкий.
Вместе с тем глава государства утверждает, что не беспокоился за судьбу Гренландии.
"Чтобы успокоиться, нужно сначала беспокоиться, а я беспокойства не высказывал", - сказал журналистам Навроцкий, отвечая на соответствующий вопрос.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
НАТО пока не планирует учения в Гренландии, пишет Politico
Вчера, 10:53
 
В миреГренландияСШАЕвропаКароль НавроцкийДональд ТрампНАТОУдары США по ВенесуэлеПольша
 
 
