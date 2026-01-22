Президент Польши посетит церемонию подписания устава Совета мира

ВАРШАВА, 22 янв – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий пока не подпишет устав "Совета мира", но будет присутствовать на церемонии, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.
Ранее президент США Дональд Трамп пригласил Навроцкого войти в "Совет мира" по Газе. Ожидается, что подписание устава "Совета" состоится 22 января в Давосе.
"Пан президент, как мы все знаем, не будет подписывать этого протокола, не будет делать никаких формальных деклараций. В то же время его присутствие на торжественной церемонии является формой политической заинтересованности тематикой и этой формой сотрудничества с американцами", - сказал Пшидач.
Он напомнил, что в соответствии с польским законодательством, присоединение к международному соглашению требует принятия отдельного закона.
"То, что Польша была туда приглашена, является формой выделения, в то же время нам нужно больше времени, информации и анализа, чтобы мы могли принять хорошее финальное решение. Ну и, конечно, юридические вопросы. В соответствии с польской конституцией, польским правом, чтобы такое соглашение могло войти в жизнь, оно должно быть ратифицировано президентом, но с согласия, выраженном в законе, так что по этому вопросу должен высказаться сейм, а на это нужно больше времени", - сказал глава бюро.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе. Администрация президента направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали о том, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных. В среду спецпосланник президента Стив Уиткофф рассказал о том, что Вашингтон получил согласие на участие в работе совета от 20-25 стран.
Трамп в одном из своих заявлений допустил, что создаваемый США "Совет мира" может прийти на замену ООН, поскольку пока организация "не очень полезна".
В самой же ООН отвергли идею Трампа о создании новой организации для поддержания мира и безопасности. Председатель 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Анналена Бербок в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе заявила, что международная организация, центральной задачей и целью которой является поддержание "мира во всем мире", уже существует.
