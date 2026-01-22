Рейтинг@Mail.ru
12:17 22.01.2026
Президент Польши посетит церемонию подписания устава Совета мира
Президент Польши посетит церемонию подписания устава Совета мира
2026-01-22T12:17:00+03:00
2026-01-22T12:17:00+03:00
в мире
польша
сша
давос
дональд трамп
кароль навроцкий
марчин пшидач
оон
в мире, польша, сша, давос, дональд трамп, кароль навроцкий, марчин пшидач, оон, совет мира по газе
В мире, Польша, США, Давос, Дональд Трамп, Кароль Навроцкий, Марчин Пшидач, ООН, Совет мира по Газе
Президент Польши посетит церемонию подписания устава Совета мира

Навроцкий не подпишет устав Совета мира, но будет на церемонии

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Кароль Навроцкий
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
ВАРШАВА, 22 янв – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий пока не подпишет устав "Совета мира", но будет присутствовать на церемонии, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.
Ранее президент США Дональд Трамп пригласил Навроцкого войти в "Совет мира" по Газе. Ожидается, что подписание устава "Совета" состоится 22 января в Давосе.
Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Кремле рассказали, на что должен пойти российский взнос в Совет мира
Вчера, 11:55
"Пан президент, как мы все знаем, не будет подписывать этого протокола, не будет делать никаких формальных деклараций. В то же время его присутствие на торжественной церемонии является формой политической заинтересованности тематикой и этой формой сотрудничества с американцами", - сказал Пшидач.
Он напомнил, что в соответствии с польским законодательством, присоединение к международному соглашению требует принятия отдельного закона.
"То, что Польша была туда приглашена, является формой выделения, в то же время нам нужно больше времени, информации и анализа, чтобы мы могли принять хорошее финальное решение. Ну и, конечно, юридические вопросы. В соответствии с польской конституцией, польским правом, чтобы такое соглашение могло войти в жизнь, оно должно быть ратифицировано президентом, но с согласия, выраженном в законе, так что по этому вопросу должен высказаться сейм, а на это нужно больше времени", - сказал глава бюро.
Флаг Дании - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Данию не пригласили войти в Совет мира по Газе, пишут СМИ
Вчера, 07:14
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе. Администрация президента направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали о том, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных. В среду спецпосланник президента Стив Уиткофф рассказал о том, что Вашингтон получил согласие на участие в работе совета от 20-25 стран.
Трамп в одном из своих заявлений допустил, что создаваемый США "Совет мира" может прийти на замену ООН, поскольку пока организация "не очень полезна".
В самой же ООН отвергли идею Трампа о создании новой организации для поддержания мира и безопасности. Председатель 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Анналена Бербок в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе заявила, что международная организация, центральной задачей и целью которой является поддержание "мира во всем мире", уже существует.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп объяснил приглашение Путина в Совет мира
21 января, 23:15
 
В миреПольшаСШАДавосДональд ТрампКароль НавроцкийМарчин ПшидачООНСовет мира по Газе
 
 
