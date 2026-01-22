Президент Польши посетит церемонию подписания устава Совета мира

ВАРШАВА, 22 янв – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий пока не подпишет устав "Совета мира", но будет присутствовать на церемонии, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.