Суд ЕС отказался снять с Польши штраф Еврокомиссии за угольный рудник - РИА Новости, 22.01.2026
12:13 22.01.2026
Суд ЕС отказался снять с Польши штраф Еврокомиссии за угольный рудник
Суд ЕС отказался снять с Польши штраф Еврокомиссии за угольный рудник
в мире
польша
варшава
чехия
еврокомиссия
евросоюз
Суд ЕС отказался снять с Польши штраф Еврокомиссии за угольный рудник

Суд ЕС отклонил требование Польши снять штраф в пользу ЕК на 68,5 млн евро

БРЮССЕЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Суд ЕС отказался снять с Польши штраф Еврокомиссии на 68,5 млн евро за угольный рудник, следует из решения суда.
Сообщается, что ранее Польша подала апелляцию на решение суда от 2021 года о взыскании с Варшавы в пользу Еврокомиссии 68,5 миллиона евро из-за нарушения правил в споре с Чехией по угольному руднику Туров. Спор Польши и Чехии был урегулирован мировым соглашением в 2022 году, однако за время спора на Варшаву накладывался ежедневный штраф в размере 500 тысяч евро.
Варшава требовала отменить штраф на основании заключения мирового соглашения с Прагой и урегулирования спора. Однако суд встал на сторону Еврокомиссии и заявил, что уже сформировавшийся штраф отменить задним числом нельзя и апелляцию отклонил.
Сумма штрафа будет списана с Польши при ее финансировании из бюджета ЕС.
