Рейтинг@Mail.ru
"Сделают свое дело". В Польше резко ответили на произошедшее в Киеве - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 22.01.2026 (обновлено: 17:32 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/polsha-2069505209.html
"Сделают свое дело". В Польше резко ответили на произошедшее в Киеве
"Сделают свое дело". В Польше резко ответили на произошедшее в Киеве - РИА Новости, 22.01.2026
"Сделают свое дело". В Польше резко ответили на произошедшее в Киеве
Борьба киевского режима со всем, что связано с Россией не сможет искоренить глубокие языковые и культурные связи украинского и российского народов, пишет... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T10:30:00+03:00
2026-01-22T17:32:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
михаил булгаков
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067888339_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7620ef8579b9d31d6eabf430c2918eb6.jpg
https://ria.ru/20260108/odessa-2066893396.html
https://ria.ru/20251219/ukraina-2063244993.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067888339_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a2a8384a81829920b7e11ab49481424c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, михаил булгаков, сергей лавров
В мире, Россия, Украина, Киев, Михаил Булгаков, Сергей Лавров
"Сделают свое дело". В Польше резко ответили на произошедшее в Киеве

Mysl Polska: киевский режим не сможет стереть культурные связи Украины с Россией

© REUTERS / Alina SmutkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Борьба киевского режима со всем, что связано с Россией не сможет искоренить глубокие языковые и культурные связи украинского и российского народов, пишет польское издание Mysl Polska.
Так издание отреагировало на решение киевских властей снести памятник писателю Михаилу Булгакову.
Памятник поэту А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В Одессе предложили заменить бюст Пушкина на памятник Трампу
8 января, 16:51

"Война киевских властей с русским наследием Украины продолжается. Одной из ее примет является последовательное стирание из памяти того факта, что одним из знаменитых киевлян был всемирно известный русский писатель Михаил Булгаков <…>. Украинизация не приведет к тому, что украинцы будут читать и потреблять меньше контента на русском языке. Сходство языков и постоянный контакт с русскоязычной средой как в реальной, так и в виртуальной жизни в любом случае сделают свое дело", — говорится в материале.

В тексте отмечается, что в последнее время среди украинизаторов возник большой переполох из-за переговорного процесса по урегулированию конфликта, в рамках которого также обсуждается вопрос о прекращение борьбы с русским языком.
Власти Киева в середине декабря решили "зачистить" объекты, связанные с общей с Россией историей. Под снос попали, в частности, монумент великому писателю Михаилу Булгакову, камень в честь 100-летия со дня рождения Владимира Ленина и памятный знак "Киев - город-герой".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. Так, в 2019 году Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который подразумевает его использование во всех сферах.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял по этому поводу, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Киев - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В Киеве снесут памятники Ахматовой, Булгакову и знак города-героя
19 декабря 2025, 14:04
 
В миреРоссияУкраинаКиевМихаил БулгаковСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала