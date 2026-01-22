Рейтинг@Mail.ru
Поэтессу Полозкову* объявили в розыск в России - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 22.01.2026 (обновлено: 17:38 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/polozkova-2069650311.html
Поэтессу Полозкову* объявили в розыск в России
Поэтессу Полозкову* объявили в розыск в России - РИА Новости, 22.01.2026
Поэтессу Полозкову* объявили в розыск в России
Поэтесса Вера Полозкова* объявлена в розыск в России, сообщается на сайте МВД РФ. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T17:22:00+03:00
2026-01-22T17:38:00+03:00
происшествия
вера полозкова
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001556849_353:636:2401:1788_1920x0_80_0_0_cd1e0016e5463a1521d4472cbce52c66.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001556849_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1c1cfa0cb3456e9c771bbbe5fd8b798.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, вера полозкова, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Вера Полозкова, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Поэтессу Полозкову* объявили в розыск в России

МВД объявило поэтессу Веру Полозкову в розыск

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкВера Полозкова*
Вера Полозкова* - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Вера Полозкова*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Поэтесса Вера Полозкова* объявлена в розыск в России, сообщается на сайте МВД РФ.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК... Полозкова Вера Николаевна", - говорится в карточке в базе розыска.
© МВД РоссииПоэтесса Вера Полозкова* объявлена в розыск в России
Поэтесса Вера Полозкова* объявлена в розыск в России - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© МВД России
Поэтесса Вера Полозкова* объявлена в розыск в России
В феврале 2025 года Полозкова* была внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
 
ПроисшествияВера ПолозковаРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала