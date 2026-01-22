https://ria.ru/20260122/polozkova-2069650311.html
Поэтессу Полозкову* объявили в розыск в России
Поэтессу Полозкову* объявили в розыск в России - РИА Новости, 22.01.2026
Поэтессу Полозкову* объявили в розыск в России
Поэтесса Вера Полозкова* объявлена в розыск в России, сообщается на сайте МВД РФ. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T17:22:00+03:00
2026-01-22T17:22:00+03:00
2026-01-22T17:38:00+03:00
происшествия
вера полозкова
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001556849_353:636:2401:1788_1920x0_80_0_0_cd1e0016e5463a1521d4472cbce52c66.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001556849_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1c1cfa0cb3456e9c771bbbe5fd8b798.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вера полозкова, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Вера Полозкова, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Поэтессу Полозкову* объявили в розыск в России
МВД объявило поэтессу Веру Полозкову в розыск