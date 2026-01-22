Поэтессу Полозкову* объявили в розыск в России

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК... Полозкова Вера Николаевна", - говорится в карточке в базе розыска.

Поэтесса Вера Полозкова* объявлена в розыск в России

Поэтесса Вера Полозкова* объявлена в розыск в России

© МВД России Поэтесса Вера Полозкова* объявлена в розыск в России

В феврале 2025 года Полозкова* была внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.