В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

"В связи с ожидаемым ухудшением погоды вводится режим повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб с 18 часов сегодняшнего дня до 12 часов 27 января", - написал он в Telegram-канале по итогам внеочередного заседания комиссии по ЧС.