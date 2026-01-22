https://ria.ru/20260122/pogoda-2069640065.html
В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды
В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды - РИА Новости, 22.01.2026
В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды
Режим повышенной готовности вводится в Ростове-на-Дону из-за ожидающегося ухудшения погоды, сообщил глава администрации города Александр Скрябин. РИА Новости, 22.01.2026
