В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды - РИА Новости, 22.01.2026
16:48 22.01.2026
В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды
В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды
Режим повышенной готовности вводится в Ростове-на-Дону из-за ожидающегося ухудшения погоды, сообщил глава администрации города Александр Скрябин. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T16:48:00+03:00
2026-01-22T16:48:00+03:00
ростов-на-дону, ростовская область, дон, александр скрябин, происшествия
Ростов-на-Дону, Ростовская область, Дон, Александр Скрябин, Происшествия
© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Александр Кряжев
Дорожный знак в инее . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 янв - РИА Новости. Режим повышенной готовности вводится в Ростове-на-Дону из-за ожидающегося ухудшения погоды, сообщил глава администрации города Александр Скрябин.
"В связи с ожидаемым ухудшением погоды вводится режим повышенной готовности для экстренных и коммунальных служб с 18 часов сегодняшнего дня до 12 часов 27 января", - написал он в Telegram-канале по итогам внеочередного заседания комиссии по ЧС.
C 23 по 26 января синоптики прогнозируют в Ростовской области понижение температуры воздуха в ночные часы до минус 20 градусов, снег, местами сильный, метель, ледяной дождь, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Также ожидается гололедица, усиление ветра, понижение уровня воды в реке Дон до неблагоприятных отметок и ниже.
Ростов-на-ДонуРостовская областьДонАлександр СкрябинПроисшествия
 
 
