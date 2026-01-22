https://ria.ru/20260122/pogoda-2069499135.html
Температура в Москве после крепкого мороза в выходные поднимется почти на 20 градусов к середине следующей недели, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре РФ. РИА Новости, 22.01.2026
Синоптики рассказали, когда в Москву придет потепление
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Температура в Москве после крепкого мороза в выходные поднимется почти на 20 градусов к середине следующей недели, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре РФ.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд
рассказал РИА Новости, что Москву
в выходные ожидает резкое похолодание до минус 25 градусов. Он добавил, что морозы продержатся до середины следующей недели.
"В понедельник 26 января ночью -19,-14, днём -16,-11, во вторник 27 января ночью -12,-7, днём -8,-3, в среду 28 января ночью -11,-6, днём -6,-1", - сказали в Гидрометцентре.