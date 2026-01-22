Рейтинг@Mail.ru
Синоптики рассказали, когда в Москву придет потепление - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:09 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/pogoda-2069499135.html
Синоптики рассказали, когда в Москву придет потепление
Синоптики рассказали, когда в Москву придет потепление - РИА Новости, 22.01.2026
Синоптики рассказали, когда в Москву придет потепление
Температура в Москве после крепкого мороза в выходные поднимется почти на 20 градусов к середине следующей недели, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре РФ. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T10:09:00+03:00
2026-01-22T10:09:00+03:00
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069229735_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_30d594d4a006d8fa8111a2afa5a4d7c7.jpg
https://ria.ru/20260122/moskva-2069485791.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069229735_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7065b2e66d1570d81a52164361afc0a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, новый год
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Новый год
Синоптики рассказали, когда в Москву придет потепление

Гидрометцентр: резкое потепление придет в Москву к середине следующей недели

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМорозная погода в Москве
Морозная погода в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Морозная погода в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Температура в Москве после крепкого мороза в выходные поднимется почти на 20 градусов к середине следующей недели, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре РФ.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что Москву в выходные ожидает резкое похолодание до минус 25 градусов. Он добавил, что морозы продержатся до середины следующей недели.
"В понедельник 26 января ночью -19,-14, днём -16,-11, во вторник 27 января ночью -12,-7, днём -8,-3, в среду 28 января ночью -11,-6, днём -6,-1", - сказали в Гидрометцентре.
Сотрудница коммунальных служб убирает снег в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Сугробы в Москве подрастут на следующей неделе, рассказал синоптик
Вчера, 08:49
 
ОбществоМоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентрНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала