Подростка, напавшего на уборщицу в лицее в Нижнекамске, госпитализировали
Подростка, напавшего на уборщицу в лицее в Нижнекамске, госпитализировали - РИА Новости, 22.01.2026
Подростка, напавшего на уборщицу в лицее в Нижнекамске, госпитализировали
Подросток, напавший на уборщицу в лицее Нижнекамска, госпитализирован, вся помощь оказывается, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T11:49:00+03:00
2026-01-22T11:49:00+03:00
2026-01-22T11:55:00+03:00
происшествия
нижнекамск
нижнекамск
2026
Новости
ru-RU
происшествия, нижнекамск
