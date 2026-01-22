Полиция провела беседу с подростками после избиения мужчины в Подмосковье

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Полиция провела беседу с тремя подростками, предположительно, избившими мужчину в квартире в Лыткарино, Полиция провела беседу с тремя подростками, предположительно, избившими мужчину в квартире в Лыткарино, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

Ранее в сети распространилось видео, как несколько подростков избивают мужчину в квартире, не прошло оно незамеченным и для полиции.

"В результате проведенных мероприятий сотрудниками отдела полиции по г.о. Лыткарино МУ МВД России "Люберецкое" установлены трое несовершеннолетних местных жителей. Они опрошены в присутствии законных представителей", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.