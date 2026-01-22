Полиция провела беседу с подростками после избиения мужчины в Подмосковье

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Полиция провела беседу с тремя подростками, предположительно, избившими мужчину в квартире в Лыткарино, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
Ранее в сети распространилось видео, как несколько подростков избивают мужчину в квартире, не прошло оно незамеченным и для полиции.
"В результате проведенных мероприятий сотрудниками отдела полиции по г.о. Лыткарино МУ МВД России "Люберецкое" установлены трое несовершеннолетних местных жителей. Они опрошены в присутствии законных представителей", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.
Позже подмосковный главк СК РФ сообщил, что возбуждено уголовное дело "по факту избиения пожилого мужчины группой молодых людей из хулиганских побуждений". Установлено, что подростки избили мужчину по голове и телу, записывая происходящее на видео.
