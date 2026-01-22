Рейтинг@Mail.ru
18:26 22.01.2026 (обновлено: 18:55 22.01.2026)
В ПМР заявили о восстановлении подачи электроэнергии от Молдавской ГРЭС
В ПМР заявили о восстановлении подачи электроэнергии от Молдавской ГРЭС
В ПМР заявили о восстановлении подачи электроэнергии от Молдавской ГРЭС

В ПМР восстановили подачу электроэнергии после аварии на Молдавской ГРЭС

CC BY-SA 4.0 / Донор (cropped) / Молдавская ГРЭС
Молдавская ГРЭС - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
CC BY-SA 4.0 / Донор (cropped) /
Молдавская ГРЭС. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Авария на одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС в Приднестровье устранена, подача электроэнергии восстановлена и потребителей подключают к сети, заявили в четверг в правительстве Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
"Работа энергоблока Молдавской ГРЭС восстановлена. Электроснабжение поэтапно возвращается. К 18.00 (19.00 мск) свет будет у всех - говорится в сообщении", - говорится в сообщении.
Ранее в четверг в правительстве сообщили об аварии на одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС, в некоторых районах Приднестровья была прекращена подача электроэнергии.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Эксперт назвал ПМР заложником ситуации в случае выхода Молдавии из СНГ
20 января, 13:55
 
В мире
 
 
