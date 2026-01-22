https://ria.ru/20260122/pmr-2069666819.html
В ПМР заявили о восстановлении подачи электроэнергии от Молдавской ГРЭС
В ПМР заявили о восстановлении подачи электроэнергии от Молдавской ГРЭС - РИА Новости, 22.01.2026
В ПМР заявили о восстановлении подачи электроэнергии от Молдавской ГРЭС
Авария на одном из энергоблоков Молдавской ГРЭС в Приднестровье устранена, подача электроэнергии восстановлена и потребителей подключают к сети, заявили в... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T18:26:00+03:00
2026-01-22T18:26:00+03:00
2026-01-22T18:55:00+03:00
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756185565_0:192:1400:980_1920x0_80_0_0_92262529bad659995b530be80cec5406.jpg
https://ria.ru/20260120/moldaviya-2069028421.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756185565_0:0:1401:1050_1920x0_80_0_0_ec3ccafcd44adfbcaa83f411d10d722f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
В ПМР заявили о восстановлении подачи электроэнергии от Молдавской ГРЭС
В ПМР восстановили подачу электроэнергии после аварии на Молдавской ГРЭС