FT: в Давосе пока не планируют подписание плана по восстановлению Украины
10:58 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/plan-2069512103.html
FT: в Давосе пока не планируют подписание плана по восстановлению Украины
FT: в Давосе пока не планируют подписание плана по восстановлению Украины - РИА Новости, 22.01.2026
FT: в Давосе пока не планируют подписание плана по восстановлению Украины
Подписание плана по восстановлению Украины на сумму 800 миллиардов долларов между Вашингтоном и Киевом в Давосе пока не планируется, несмотря на сообщения, что... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T10:58:00+03:00
2026-01-22T10:58:00+03:00
в мире
давос
украина
вашингтон (штат)
владимир зеленский
дональд трамп
мирный план сша по украине
в мире, давос, украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Давос, Украина, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
FT: в Давосе пока не планируют подписание плана по восстановлению Украины

FT: подписание плана на $800 млрд между США и Украиной в Давосе не планируется

© REUTERS / Romina Amato"Дом Украины" в Давосе
Дом Украины в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© REUTERS / Romina Amato
"Дом Украины" в Давосе. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Подписание плана по восстановлению Украины на сумму 800 миллиардов долларов между Вашингтоном и Киевом в Давосе пока не планируется, несмотря на сообщения, что Владимир Зеленский едет туда, сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновников.
Ранее издание Kyiv Post сообщало, что Зеленский спешит в Давос на встречу, анонсированную президентом США Дональдом Трампом.
По данным газеты, встреча может состояться примерно в 13.00 по местному времени (15.00 мск).
"Подписание (плана - ред.) на данный момент не запланировано", - уточняется в публикации.
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
На Украине отметили тревожную деталь в заявлении Трампа о Зеленском
