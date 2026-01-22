Рейтинг@Mail.ru
22.01.2026
12:08 22.01.2026
Песков ответил на вопрос о позиции Путина по Гренландии и встрече с Трампом
Песков ответил на вопрос о позиции Путина по Гренландии и встрече с Трампом - РИА Новости, 22.01.2026
Песков ответил на вопрос о позиции Путина по Гренландии и встрече с Трампом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видит связи между заявлениями президента РФ Владимира Путина по Гренландии и возможной встречей... РИА Новости, 22.01.2026
россия
гренландия
сша
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
в мире
россия
гренландия
сша
россия, гренландия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
Россия, Гренландия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Песков ответил на вопрос о позиции Путина по Гренландии и встрече с Трампом

Песков не нашел связи между словами Путина о Гренландии и его встречей с Трампом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видит связи между заявлениями президента РФ Владимира Путина по Гренландии и возможной встречей российского лидера со американским коллегой Дональдом Трампом.
Журналисты спросили, является ли позиция Путина относительно планов США на приобретение Гренландии основанием для предстоящей встречи с Трампом.
"Не вижу никакой связи между этими двумя темами", - сказал Песков журналистам.
Заголовок открываемого материала