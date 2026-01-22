https://ria.ru/20260122/peskov-2069534344.html
Песков ответил на вопрос о позиции Путина по Гренландии и встрече с Трампом
Песков ответил на вопрос о позиции Путина по Гренландии и встрече с Трампом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видит связи между заявлениями президента РФ Владимира Путина по Гренландии и возможной встречей... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T12:08:00+03:00
Песков не нашел связи между словами Путина о Гренландии и его встречей с Трампом