Россия продолжит борьбу за активы, заявил Песков

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Готовность РФ направить 1 миллиард долларов в "Совет мира" не означает, что Москва утратила надежду на возвращение замороженных активов, борьба за них будет продолжена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.