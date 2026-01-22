https://ria.ru/20260122/peskov-2069526913.html
Россия продолжит борьбу за активы, заявил Песков
Россия продолжит борьбу за активы, заявил Песков - РИА Новости, 22.01.2026
Россия продолжит борьбу за активы, заявил Песков
Готовность РФ направить 1 миллиард долларов в "Совет мира" не означает, что Москва утратила надежду на возвращение замороженных активов, борьба за них будет... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T11:41:00+03:00
2026-01-22T11:41:00+03:00
2026-01-22T11:47:00+03:00
экономика
россия
москва
дмитрий песков
владимир путин
россия
москва
Новости
ru-RU
Россия продолжит борьбу за активы, заявил Песков
Песков заявил, что Москва не утратила надежду на возвращение активов