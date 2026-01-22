Рейтинг@Mail.ru
Москва приветствует усилия Трампа по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 22.01.2026
11:40 22.01.2026 (обновлено: 12:04 22.01.2026)
Москва приветствует усилия Трампа по Украине, заявил Песков
Москва приветствует усилия Трампа по Украине, заявил Песков

© REUTERS / Denis BalibouseПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Москва высоко оценивает усилия президента США Дональда Трампа и его команды по урегулированию ситуации на Украине, приветствует их результативность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Можно однозначно сказать, что президент России высоко оценивает миротворческие усилия лично президента Трампа и его команды, включая спецпосланника (президента США Стива - ред.) Уиткоффа. Мы действительно оцениваем эти усилия, мы приветствуем эти усилия и их результативность", - сказал Песков журналистам.
Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Песков назвал основную тему разговора Путина с Уиткоффом и Кушнером
