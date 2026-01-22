Рейтинг@Mail.ru
Песков раскрыл темы переговоров Путина и Аббаса
11:39 22.01.2026 (обновлено: 12:11 22.01.2026)
Песков раскрыл темы переговоров Путина и Аббаса
Песков раскрыл темы переговоров Путина и Аббаса - РИА Новости, 22.01.2026
Песков раскрыл темы переговоров Путина и Аббаса
Президент Владимир Путин обсудит на встрече с лидером Палестины Махмудом Аббасом в четверг двусторонние отношения, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.01.2026
россия
палестина
в мире
владимир путин
дмитрий песков
махмуд аббас
обострение палестино-израильского конфликта
сша
россия, палестина, в мире, владимир путин, дмитрий песков, махмуд аббас, обострение палестино-израильского конфликта, сша, совет мира по газе
Песков раскрыл темы переговоров Путина и Аббаса

Песков: акцент на переговорах Путина и Аббаса будет на двусторонних отношениях

Махмуд Аббас и Владимир Путин
Махмуд Аббас и Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудит на встрече с лидером Палестины Махмудом Аббасом в четверг двусторонние отношения, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Главный акцент будет сделан на двусторонних отношениях", — рассказал он.
Путин обсудил с Совбезом Совет мира по Газе, Гренландию и визит Уиткоффа
Также стороны затронут вопрос о выделении миллиарда долларов из замороженных активов в рамках Совета мира по Газе. Как отметил Песков, это не означает, что Москва потеряла надежду на возвращение заблокированных средств, борьба за них будет продолжена.
"Этот миллиард через Совет мира должен пойти на гуманитарные цели для Палестины, для восстановления Палестины", — пояснил пресс-секретарь президента.

В то же время выделение этой суммы потребует действий со стороны США, юридические нюансы еще предстоит прояснить.
Трамп объяснил, почему пригласил Путина в Совет мира
Путин накануне заявил, что Россия готова направить в Совет мира миллиард долларов из резервов, заблокированных при прежней американской администрации. Он поблагодарил Вашингтон за приглашение стать участником этой структуры, Москва ответит на него после того, как МИД изучит документы и проконсультируется с партнерами.
Президент подчеркнул, что при урегулировании конфликта на Ближнем Востоке нужно учесть нужды и пожелания палестинцев, в том числе по реконструкции сектора Газа.
Уиткофф рассказал, сколько стран согласились присоединиться к Совету мира
Россия Палестина В мире Владимир Путин Дмитрий Песков Махмуд Аббас Обострение палестино-израильского конфликта США Совет мира по Газе
 
 
