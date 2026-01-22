Песков раскрыл темы переговоров Путина и Аббаса

"Этот миллиард через Совет мира должен пойти на гуманитарные цели для Палестины, для восстановления Палестины", — пояснил пресс-секретарь президента.

В то же время выделение этой суммы потребует действий со стороны США, юридические нюансы еще предстоит прояснить.

Путин накануне заявил, что Россия готова направить в Совет мира миллиард долларов из резервов, заблокированных при прежней американской администрации. Он поблагодарил Вашингтон за приглашение стать участником этой структуры, Москва ответит на него после того, как МИД изучит документы и проконсультируется с партнерами.