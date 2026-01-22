Песков раскрыл темы переговоров Путина и Аббаса

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудит на встрече с лидером Палестины Махмудом Аббасом в четверг двусторонние отношения, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Главный акцент будет сделан на двусторонних отношениях", — рассказал он.
Также стороны затронут вопрос о выделении миллиарда долларов из замороженных активов в рамках Совета мира по Газе. Как отметил Песков, это не означает, что Москва потеряла надежду на возвращение заблокированных средств, борьба за них будет продолжена.
"Этот миллиард через Совет мира должен пойти на гуманитарные цели для Палестины, для восстановления Палестины", — пояснил пресс-секретарь президента.
В то же время выделение этой суммы потребует действий со стороны США, юридические нюансы еще предстоит прояснить.
Путин накануне заявил, что Россия готова направить в Совет мира миллиард долларов из резервов, заблокированных при прежней американской администрации. Он поблагодарил Вашингтон за приглашение стать участником этой структуры, Москва ответит на него после того, как МИД изучит документы и проконсультируется с партнерами.
Президент подчеркнул, что при урегулировании конфликта на Ближнем Востоке нужно учесть нужды и пожелания палестинцев, в том числе по реконструкции сектора Газа.