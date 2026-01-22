https://ria.ru/20260122/peskov-2069525236.html
Путин высоко оценивает миротворческие усилия Трампа, заявил Песков
Путин высоко оценивает миротворческие усилия Трампа, заявил Песков
Российский лидер Владимир Путин высоко оценивает миротворческие усилия президента США Дональда Трампа и его команды, включая спецпосланника американского лидера РИА Новости, 22.01.2026
Путин высоко оценивает миротворческие усилия Трампа, заявил Песков
