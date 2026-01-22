Рейтинг@Mail.ru
11:37 22.01.2026 (обновлено: 12:02 22.01.2026)
Путин высоко оценивает миротворческие усилия Трампа, заявил Песков
Российский лидер Владимир Путин высоко оценивает миротворческие усилия президента США Дональда Трампа и его команды, включая спецпосланника американского лидера РИА Новости, 22.01.2026
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин высоко оценивает миротворческие усилия президента США Дональда Трампа и его команды, включая спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств. Песков подтвердил, что Путин получил приглашение.
"Можно однозначно сказать, что президент России высоко оценивает миротворческие усилия лично президента Трампа и его команды, включая спецпосланника Уиткоффа. Мы действительно оцениваем эти усилия, мы приветствуем эти усилия и их результативность", - сказал Песков журналистам.
Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Песков назвал основную тему разговора Путина с Уиткоффом и Кушнером
Вчера, 11:43
 
В миреДмитрий ПесковРоссияСШАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
