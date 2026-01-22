Министра транспорта Кубани арестовали по обвинению в мошенничестве

КРАСНОДАР, 22 янв — РИА Новости. Министра транспорта Краснодарского края Алексея Переверзева арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

« "Мера пресечения до 19 марта (избрана Центральным районным судом Сочи. — Прим. ред.) Переверзеву", — заявил собеседник агентства.

Арест министра связан с госконтрактами на обслуживание дорог. Накануне у него прошли обыски. Также задержаны два его заместителя по подозрению в хищении средств, их также отправили под стражу.

Переверзев и его заместители — Александр Дашук, Алексей Смаглюк и Юрий Савенко — числятся ответчиками по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к бывшему депутату Госдумы Анатолию Вороновскому

РИА Новости выяснило, изучив исковые материалы, что назначение Переверзева на пост пролоббировал экс-парламентарий.

Согласно материалам суда, Вороновский после вступления в должность министра транспорта Кубани в январе 2016 года получал незаконное вознаграждение от дорожных предприятий. Он распределял госзаказы и требовал плату за предоставленные объемы работ. Для этого он привлек доверенных и подконтрольных лиц — в том числе Переверзева и трех его заместителей.

Коррупционный доход они легализовывали через фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения "Моя Кубань". На его счета под видом пожертвований подрядчики зачисляли деньги в качестве платы Вороновскому за заключение контрактов.

С 2017-го по 2024 годы по требованию экс-депутата и его сообщников 46 предприятий дорожной отрасли внесли в фонд более 1,9 миллиарда рублей.