Уиткофф представил Путину сотрудника Белого дома Грюнбаума

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф представил президенту России Владимиру Путину комиссара Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джоша Грюнбаума, который впервые участвует в переговорах в Кремле.

Накануне Путин сообщил, что проведет переговоры с Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером . Представители США прибыли в Москву в четверг вечером для участия в переговорах с российским лидером. Вместе с ними впервые в Кремль приехал Грюнбаум.

Уиткофф поздоровался с российским президентом: "Очень рад видеть вас". После чего представил ему Грюнбаума.

"Это Джош", - сказал Уиткофф Путину, указывая на Грюнбаума.

Нынешний визит Уиткоффа в Москву стал седьмым за весь период переговорного процесса России и США, но первым в этом году.

Ранее Уиткофф сообщал, что Грюнбаум участвовал во встречах в Майами со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым . В декабре Грюнбаум подтвердил РИА Новости, что стал частью команды переговорщиков от Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине

Как выяснило РИА Новости, Грюнбаум обладает обширным деловым опытом в области сделок по слияниям и поглощениям. Американский чиновник ранее уже подключался ко встречам по вопросам украинского урегулирования со стороны США в переговорах с Киевом , однако в качестве представителя Вашингтона на встречах с Москвой его имя до переговоров с Дмитриевым не упоминалось.

Грюнбаум был назначен комиссаром Федеральной службы закупок и старшим советником Белого дома в январе 2025 года с приходом администрации нынешнего президента США Дональда Трампа