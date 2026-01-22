Уиткофф представил Путину сотрудника Белого дома Грюнбаума

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф представил президенту России Владимиру Путину комиссара Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джоша Грюнбаума, который впервые участвует в переговорах в Кремле.
Накануне Путин сообщил, что проведет переговоры с Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Представители США прибыли в Москву в четверг вечером для участия в переговорах с российским лидером. Вместе с ними впервые в Кремль приехал Грюнбаум.
Уиткофф поздоровался с российским президентом: "Очень рад видеть вас". После чего представил ему Грюнбаума.
"Это Джош", - сказал Уиткофф Путину, указывая на Грюнбаума.
Нынешний визит Уиткоффа в Москву стал седьмым за весь период переговорного процесса России и США, но первым в этом году.
Ранее Уиткофф сообщал, что Грюнбаум участвовал во встречах в Майами со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. В декабре Грюнбаум подтвердил РИА Новости, что стал частью команды переговорщиков от Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.
Как выяснило РИА Новости, Грюнбаум обладает обширным деловым опытом в области сделок по слияниям и поглощениям. Американский чиновник ранее уже подключался ко встречам по вопросам украинского урегулирования со стороны США в переговорах с Киевом, однако в качестве представителя Вашингтона на встречах с Москвой его имя до переговоров с Дмитриевым не упоминалось.
Грюнбаум был назначен комиссаром Федеральной службы закупок и старшим советником Белого дома в январе 2025 года с приходом администрации нынешнего президента США Дональда Трампа.
В американской администрации его описывали как человека с сильной финансовой экспертизой и широкими деловыми навыками, который специализируется на сложных реструктуризациях, сделках по слияниям и поглощениям, корпоративных преобразованиях и инвестициях. Грюнбаум имеет юридическое образование Нью-Йоркского университета.