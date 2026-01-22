Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф представил Путину сотрудника Белого дома Грюнбаума - РИА Новости, 23.01.2026
23:52 22.01.2026 (обновлено: 00:33 23.01.2026)
https://ria.ru/20260122/peregovory-2069720418.html
Уиткофф представил Путину сотрудника Белого дома Грюнбаума
Уиткофф представил Путину сотрудника Белого дома Грюнбаума - РИА Новости, 23.01.2026
Уиткофф представил Путину сотрудника Белого дома Грюнбаума
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф представил президенту России Владимиру Путину комиссара Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-22T23:52:00+03:00
2026-01-23T00:33:00+03:00
стив уиткофф
владимир путин
россия
сша
москва
джаред кушнер
нью-йоркский университет
кирилл дмитриев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069724611_0:0:3324:1871_1920x0_80_0_0_18dedaa496388561e576705496c21199.jpg
https://ria.ru/20260123/putin-2069723511.html
https://ria.ru/20260122/putin-2069719943.html
россия
сша
москва
Кадры начала переговоров со Стивеном Уиткоффом в Кремле
С российской стороны во встрече участвуют помощник Президента Юрий Ушаков и спецпредставитель Президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. С американской стороны – предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
2026-01-22T23:52
true
PT0M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069724611_593:0:3324:2048_1920x0_80_0_0_b93766fb2d6734412128f3bae9d42e20.jpg
1920
1920
true
стив уиткофф, владимир путин, россия, сша, москва, джаред кушнер, нью-йоркский университет, кирилл дмитриев, политика
Стив Уиткофф, Владимир Путин, Россия, США, Москва, Джаред Кушнер, Нью-Йоркский университет, Кирилл Дмитриев, Политика
Уиткофф представил Путину сотрудника Белого дома Грюнбаума

Встреча президента Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф представил президенту России Владимиру Путину комиссара Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джоша Грюнбаума, который впервые участвует в переговорах в Кремле.
Накануне Путин сообщил, что проведет переговоры с Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Представители США прибыли в Москву в четверг вечером для участия в переговорах с российским лидером. Вместе с ними впервые в Кремль приехал Грюнбаум.
Уиткофф поздоровался с российским президентом: "Очень рад видеть вас". После чего представил ему Грюнбаума.
"Это Джош", - сказал Уиткофф Путину, указывая на Грюнбаума.
Путин на английском поприветствовал Уиткоффа в Кремле
00:20
Нынешний визит Уиткоффа в Москву стал седьмым за весь период переговорного процесса России и США, но первым в этом году.
Ранее Уиткофф сообщал, что Грюнбаум участвовал во встречах в Майами со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. В декабре Грюнбаум подтвердил РИА Новости, что стал частью команды переговорщиков от Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.
Как выяснило РИА Новости, Грюнбаум обладает обширным деловым опытом в области сделок по слияниям и поглощениям. Американский чиновник ранее уже подключался ко встречам по вопросам украинского урегулирования со стороны США в переговорах с Киевом, однако в качестве представителя Вашингтона на встречах с Москвой его имя до переговоров с Дмитриевым не упоминалось.
Грюнбаум был назначен комиссаром Федеральной службы закупок и старшим советником Белого дома в январе 2025 года с приходом администрации нынешнего президента США Дональда Трампа.
В американской администрации его описывали как человека с сильной финансовой экспертизой и широкими деловыми навыками, который специализируется на сложных реструктуризациях, сделках по слияниям и поглощениям, корпоративных преобразованиях и инвестициях. Грюнбаум имеет юридическое образование Нью-Йоркского университета.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Путин на встрече с Уиткоффом сказал, что снова рад его видеть
Вчера, 23:47
 
Стив УиткоффВладимир ПутинРоссияСШАМоскваДжаред КушнерНью-Йоркский университетКирилл ДмитриевПолитика
 
 
