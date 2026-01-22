МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Опубликованы кадры встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
https://ria.ru/20260122/peregovory-2069720244.html
Опубликованы кадры встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером
Опубликованы кадры встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером - РИА Новости, 22.01.2026
Опубликованы кадры встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером
Опубликованы кадры встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T23:50:00+03:00
2026-01-22T23:50:00+03:00
2026-01-22T23:51:00+03:00
россия
сша
москва
стив уиткофф
владимир путин
джаред кушнер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069720077_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_06bf7ef9ed449fad2b6bcaccbc8f11f1.jpg
https://ria.ru/20260122/ushakov-2069718389.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069720077_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7969cf3539bf5ec31d5469eaf825b421.jpg
Кадры начала переговоров со Стивеном Уиткоффом в Кремле
С российской стороны во встрече участвуют помощник Президента Юрий Ушаков и спецпредставитель Президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. С американской стороны – предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
2026-01-22T23:50
true
PT0M22S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, москва, стив уиткофф, владимир путин, джаред кушнер
Россия, США, Москва, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Джаред Кушнер
Опубликованы кадры встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером