Опубликованы кадры встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером
23:50 22.01.2026
Опубликованы кадры встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером
Опубликованы кадры встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
2026
Кадры начала переговоров со Стивеном Уиткоффом в Кремле
С российской стороны во встрече участвуют помощник Президента Юрий Ушаков и спецпредставитель Президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. С американской стороны – предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
Опубликованы кадры встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером

Опубликованы кадры встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Опубликованы кадры встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Встреча проходит в Кремле. Накануне Путин сообщил, что проведет переговоры с Уиткоффом и Кушнером.
Нынешний визит Уиткоффа в Москву стал седьмым за весь период переговорного процесса России и США, но первым в этом году.
Дмитриев и Ушаков принимают участие в переговорах в Кремле
Заголовок открываемого материала