МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с лидером Палестины Махмудом Аббасом в Кремле назвал ключевое условие для деэскалации на Ближнем Востоке.

« "Исходим из того, что только образование и полноценное функционирование Палестинского государства может привести к окончательному урегулированию ближневосточного конфликта". Владимир Путин президент России президент России

Москва готова направить в Совет мира миллиард долларов на помощь палестинцам. Возможность использовать для этого замороженные активы обсудят на встрече с американской делегацией в четверг.

Отношения России и Палестины имеют глубокие корни и носят особый характер, растет товарооборот.

« "Мы продолжаем работать и в гуманитарной сфере, в частности продолжаем подготовку кадров для Палестины: в этом году 150 палестинских молодых людей обучаются и будут обучаться в вузах и других учебных заведениях России". Владимир Путин президент России президент России

Аббас же заявил, что израильская оккупация ведет к разрушениям в секторе Газа, уничтожено около 85 процентов инфраструктуры. Численность убитых и раненых достигла 260 тысяч в анклаве, есть жертвы на Западном берегу. Попытки американцев и израильтян переселить палестинцев за пределы их территории недопустимы.

Также политик высоко оценил помощь со стороны Москвы и назвал ее другом Палестины.

« "Россия исторически поддерживает, стоит рядом с палестинским народом на политическом уровне, на дипломатическом уровне. Что касается экономической поддержки, финансовой помощи, она имеет большое значение и большой объем". Махмуд Аббас президент Палестины президент Палестины

Путин накануне поблагодарил Вашингтон за приглашение стать участником Совета мира, Москва ответит на него после того, как МИД изучит документы и проконсультируется с партнерами.

Формирование Совета мира предусмотрено планом США по урегулированию в Газе. Инициатива предполагает временное международное управление анклавом и мандат на развертывание там стабилизационных сил в координации с Израилем и Египтом.