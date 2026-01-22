https://ria.ru/20260122/peregovory-2069558244.html
Путин обсудил с президентом Палестины урегулирование на Ближнем Востоке
Путин обсудил с президентом Палестины урегулирование на Ближнем Востоке - РИА Новости, 22.01.2026
Путин обсудил с президентом Палестины урегулирование на Ближнем Востоке
Владимир Путин на встрече с лидером Палестины Махмудом Аббасом в Кремле назвал ключевое условие для деэскалации на Ближнем Востоке. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22
2026-01-22T13:24:00+03:00
2026-01-22T19:07:00+03:00
Путин обсудил с президентом Палестины урегулирование на Ближнем Востоке
Путин обсудил с лидером Палестины урегулирование на Ближнем Востоке
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с лидером Палестины Махмудом Аббасом в Кремле назвал ключевое условие для деэскалации на Ближнем Востоке.
«
"Исходим из того, что только образование и полноценное функционирование Палестинского государства может привести к окончательному урегулированию ближневосточного конфликта".
Владимир Путин
президент России
Москва готова направить в Совет мира миллиард долларов на помощь палестинцам. Возможность использовать для этого замороженные активы обсудят на встрече с американской делегацией в четверг.
Отношения России и Палестины имеют глубокие корни и носят особый характер, растет товарооборот.
«
"Мы продолжаем работать и в гуманитарной сфере, в частности продолжаем подготовку кадров для Палестины: в этом году 150 палестинских молодых людей обучаются и будут обучаться в вузах и других учебных заведениях России".
Владимир Путин
президент России
Аббас же заявил, что израильская оккупация ведет к разрушениям в секторе Газа, уничтожено около 85 процентов инфраструктуры. Численность убитых и раненых достигла 260 тысяч в анклаве, есть жертвы на Западном берегу. Попытки американцев и израильтян переселить палестинцев за пределы их территории недопустимы.
Также политик высоко оценил помощь со стороны Москвы и назвал ее другом Палестины.
«
"Россия исторически поддерживает, стоит рядом с палестинским народом на политическом уровне, на дипломатическом уровне. Что касается экономической поддержки, финансовой помощи, она имеет большое значение и большой объем".
Махмуд Аббас
президент Палестины
Путин накануне поблагодарил Вашингтон за приглашение стать участником Совета мира, Москва
ответит на него после того, как МИД изучит документы и проконсультируется с партнерами.
Формирование Совета мира предусмотрено планом США по урегулированию в Газе. Инициатива предполагает временное международное управление анклавом и мандат на развертывание там стабилизационных сил в координации с Израилем и Египтом.
Президент подчеркнул, что при урегулировании конфликта на Ближнем Востоке
нужно учесть нужды и пожелания палестинцев, в том числе по реконструкции сектора Газа.