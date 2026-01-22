Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал основную тему разговора Путина с Уиткоффом и Кушнером - РИА Новости, 22.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
11:43 22.01.2026 (обновлено: 11:48 22.01.2026)
Песков назвал основную тему разговора Путина с Уиткоффом и Кушнером
Песков назвал основную тему разговора Путина с Уиткоффом и Кушнером
специальная военная операция на украине
политика
москва
мирный план сша по украине
владимир путин
джаред кушнер
стив уиткофф
москва
политика, москва, мирный план сша по украине, владимир путин, джаред кушнер, стив уиткофф
Специальная военная операция на Украине, Политика, Москва, Мирный план США по Украине, Владимир Путин, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф
Песков назвал основную тему разговора Путина с Уиткоффом и Кушнером

Песков: Путин, Уиткофф и Кушнер продолжат разговор по урегулированию на Украине

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДжаред Кушнер и Стивен Уиткофф
Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять лидера США Дональда Трампа Джаред Кушнер на переговорах в Москве продолжат разговор по тематике украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Приедут в Москву Кушнер и Уиткофф, и состоится их встреча с Путиным, продолжится разговор по тематике украинского урегулирования и другим сопутствующим темам", - сказал Песков журналистам.
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаМоскваМирный план США по УкраинеВладимир ПутинДжаред КушнерСтив Уиткофф
 
 
