Пентагон не комментирует сообщения о переброске сил США на Ближний Восток

ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Министерство войны США отказалось комментировать РИА Новости сообщения о переброске военных ресурсов на Ближний Восток в последние дни.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц и данные отслеживания самолетов в среду написала о переброске американских истребителей F-15E на Ближний Восток, а также о размещении в регионе дополнительных систем противовоздушной безопасности, включая системы ПРО Patriot и Thaad.
"У нас на данный момент нет ничего, что можно было бы предоставить (по переброске военных ресурсов на Ближний Восток - ред.)", - сказали агентству в Пентагоне.
На прошлой неделе РИА Новости выяснило, что китайский спутник 14 января зафиксировал активность американского авианосца USS Abraham Lincoln в Южно-Китайском море на фоне сообщений СМИ о его переброске из Азии в район Ближнего Востока. Ранее СМИ сообщали о переброске авианосной ударной группы ВМС США из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования ВС США, которая охватывает Ближний Восток. По данным телеканала NewsNation, переброска связана с ростом напряженности в отношениях между администрацией президента США Дональда Трампа и Ираном.