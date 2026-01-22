Рейтинг@Mail.ru
Правительство выделит четыре миллиарда рублей на пенсии в новых регионах - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 22.01.2026 (обновлено: 15:23 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/pensii-2069593164.html
Правительство выделит четыре миллиарда рублей на пенсии в новых регионах
Правительство выделит четыре миллиарда рублей на пенсии в новых регионах - РИА Новости, 22.01.2026
Правительство выделит четыре миллиарда рублей на пенсии в новых регионах
На выплату пенсий в новых регионах направят почти четыре миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T14:55:00+03:00
2026-01-22T15:23:00+03:00
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
михаил мишустин
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002723102_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_96af26d1ae637ac3fa7fa26d5f3478f5.jpg
https://ria.ru/20260112/nadbavka-2067291853.html
https://ria.ru/20251108/pravitelstvo-2053628688.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002723102_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_3b51f27a716b8fd2071c745447de165d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, михаил мишустин, херсонская область
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Михаил Мишустин, Херсонская область
Правительство выделит четыре миллиарда рублей на пенсии в новых регионах

Мишустин: правительство выделит 4 млрд рублей на выплату пенсий в новых регионах

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. На выплату пенсий в новых регионах направят почти четыре миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«

"Правительство выделит почти четыре миллиарда рублей на пенсии гражданам, которые проживают в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и получают поддержку по региональному законодательству", — заявил он на заседании кабмина.

Трудовая книжка и пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В Госдуме рассказали, кто получит повышенную надбавку к пенсии
12 января, 02:46
Мишустин отметил, что средства пойдут на предоставление им выплат в первом квартале года.
Также деньги используют для надбавок неработающим пенсионерам, получающим меньше прожиточного минимума в регионе.
Премьер добавил, что власти продолжат делать все необходимое, чтобы людям в новых регионах были доступны социальные гарантии, действующие по всей стране. Задачу обеспечить достижение ими общероссийского уровня по ключевым направлениям поставил президент Владимир Путин.
Ремонт дорог - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
На обновление дорог в новых регионах выделят более пяти миллиардов рублей
8 ноября 2025, 11:37
 
ОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМихаил МишустинХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала