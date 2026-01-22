https://ria.ru/20260122/pensii-2069593164.html
Правительство выделит четыре миллиарда рублей на пенсии в новых регионах
На выплату пенсий в новых регионах направят почти четыре миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.01.2026
