Песков ответил на вопрос о средствах, предлагаемых направить в Совет мира

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Выделение $1 млрд в "Совет мира" из замороженных активов потребует определенных действий США, юридические нюансы еще предстоит прояснить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова направить в "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов.
"Как будет оформлено юридически, это пока непонятно, это все нужно обсуждать, потом это требует разблокировки, это же требует разблокировки, это, конечно, потребует определенных действий со стороны Соединенных Штатов... Но я еще раз повторю, как вчера сказал президент Путин, этот миллиард через "Совет мира" должен пойти на гуманитарные цели для Палестины, для восстановления Палестины ", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о направлении 1 миллиарда долларов из замороженных ранее активов в "Совет мира".
В среду Путин подтвердил, что РФ получила личное обращение президента США Дональда Трампа с приглашением присоединиться к "Совету мира", и благодарна за это президенту США. Путин отмечал, что РФ даст ответ о предложении после того, как МИД изучит поступившие документы и проконсультируется со стратегическими партнерами.