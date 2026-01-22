Пекарня "Машенька" подготовила корзину с угощениями для гостя из США

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Подмосковная пекарня "Машенька" подготовила корзину с угощениями для высокопоставленного гостя из США, рассказал РИА Новости владелец пекарни Денис Максимов.

"Прямо совсем откровенно сказать не могу, но мы приготовили подарок для высокого американского гостя. По заказу", - ответил Максимов на вопрос агентства, действительно ли в пекарне "Машенька" подготовили корзину с угощениями для Уиткоффа.

Как сказал владелец пекарни, он не может с полной уверенностью подтвердить, что получателем корзины станет Уиткофф, однако предположил, что угощения доставят именно ему.

В корзине собраны классический традиционный американский яблочный пирог, пирожное брауни, печенье "Красный бархат" и маффины с черничным джемом.