Пекарня "Машенька" подготовила корзину с угощениями для гостя из США
Пекарня "Машенька" подготовила корзину с угощениями для гостя из США
2026-01-22T20:02:00+03:00
2026-01-22T20:02:00+03:00
2026-01-22T21:26:00+03:00
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Подмосковная пекарня "Машенька" подготовила корзину с угощениями для высокопоставленного гостя из США, рассказал РИА Новости владелец пекарни Денис Максимов.
В четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
сообщил, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф
и зять американского лидера Джаред Кушнер
приедут в Москву
для переговоров с президентом России Владимиром Путиным
в четверг.
"Прямо совсем откровенно сказать не могу, но мы приготовили подарок для высокого американского гостя. По заказу", - ответил Максимов на вопрос агентства, действительно ли в пекарне "Машенька" подготовили корзину с угощениями для Уиткоффа.
Как сказал владелец пекарни, он не может с полной уверенностью подтвердить, что получателем корзины станет Уиткофф, однако предположил, что угощения доставят именно ему.
В корзине собраны классический традиционный американский яблочный пирог, пирожное брауни, печенье "Красный бархат" и маффины с черничным джемом.
Люберецкая пекарня "Машенька" появилась на прямой линии с Путиным 19 декабря 2025 года, ее владелец отправил российскому лидеру корзину с выпечкой. От президента Максимов, в свою очередь, получил в подарок корзину с продуктами и напитками российского производства. Предприниматель на прямой линии обратился к Путину с вопросом по налоговому законодательству. Российский лидер, отвечая на вопрос, также поинтересовался, вкусные ли в пекарне булочки, и спросил, не угостят ли его чем-нибудь.