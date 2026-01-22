Пашинян прекратил прием заявок на дискотеку, где он сыграет на барабанах

ЕРЕВАН, 22 янв – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что вынужден прекратить прием заявок на дискотеку, где он выступит в качестве музыканта и сыграет на ударных инструментах, так как желающих слишком много.
Премьер-министр Армении периодически публикует видео со своими творческими достижениями в личном Telegram-канале. 14 января 2026 года Пашинян опубликовал очередной музыкальный номер со своим участием. В резиденции премьера вместе с ним выступала целая музыкальная группа - пианист, гитарист, саксофонист и две вокалистки. Тогда же он пообещал пригласить молодежь на дискотеку. Через два дня он сообщил, что мероприятие состоится 30 января.
Пашинян выложил новые кадры с новогоднего корпоратива
28 декабря 2025, 23:35
"Нам пришлось прекратить регистрацию, потому что на данный момент число заявок превышает ожидания в семь раз", - заявил Пашинян в видеообращении.
Премьер-министр добавил, что психологически он не был готов выступать перед такой большой аудиторией, но мероприятие все равно состоится. По его словам, из-за большого числа желающих посмотреть выступление пришлось изменить место проведения концерта. Пашинян также отметил, что в случае успеха выступления в Ереване, такие мероприятия проведут и в регионах страны.
Премьер Армении не раскрыл место, где будет происходить дискотека. Известно лишь, что она состоится 30 января в 18.30 мск.
Впервые армянский премьер сыграл на ударных инструментах в конце декабря 2025 года во время политического собрания правящей партии "Гражданский договор" в одном из ресторанов близ Еревана, которое переросло в новогодний корпоратив.
Его соратник, министр экономики Геворг Папоян, сообщил журналистам, что музыкальный инструмент Пашинян получил в подарок и учился играть на нем несколько месяцев.
Пашинян опубликовал видео, где играет на ударных инструментах
27 декабря 2025, 19:45