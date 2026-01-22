Рейтинг@Mail.ru
Пашинян прекратил прием заявок на дискотеку, где он сыграет на барабанах - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 22.01.2026 (обновлено: 15:50 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/pashinyan-2069616705.html
Пашинян прекратил прием заявок на дискотеку, где он сыграет на барабанах
Пашинян прекратил прием заявок на дискотеку, где он сыграет на барабанах - РИА Новости, 22.01.2026
Пашинян прекратил прием заявок на дискотеку, где он сыграет на барабанах
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что вынужден прекратить прием заявок на дискотеку, где он выступит в качестве музыканта и сыграет на ударных... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T15:49:00+03:00
2026-01-22T15:50:00+03:00
в мире
армения
ереван
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065090115_0:162:795:609_1920x0_80_0_0_8a589417be13bb9c8fcb0de4ced2d566.jpg
https://ria.ru/20251228/armeniya-2065249376.html
https://ria.ru/20251227/pashinyan-2065090410.html
армения
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065090115_0:88:795:684_1920x0_80_0_0_24260373e564ecc11638964f32b346d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, ереван, никол пашинян
В мире, Армения, Ереван, Никол Пашинян
Пашинян прекратил прием заявок на дискотеку, где он сыграет на барабанах

Пашинян прекратил прием заявок на дискотеку, где сыграет на ударных инструментах

© Пресс-служба премьер-министра Республики АрменияНикол Пашинян играет на ударных инструментах. Кадр видео
Никол Пашинян играет на ударных инструментах. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Пресс-служба премьер-министра Республики Армения
Никол Пашинян играет на ударных инструментах. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 22 янв – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что вынужден прекратить прием заявок на дискотеку, где он выступит в качестве музыканта и сыграет на ударных инструментах, так как желающих слишком много.
Премьер-министр Армении периодически публикует видео со своими творческими достижениями в личном Telegram-канале. 14 января 2026 года Пашинян опубликовал очередной музыкальный номер со своим участием. В резиденции премьера вместе с ним выступала целая музыкальная группа - пианист, гитарист, саксофонист и две вокалистки. Тогда же он пообещал пригласить молодежь на дискотеку. Через два дня он сообщил, что мероприятие состоится 30 января.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выложил очередное видео с политического собрания правящей партии Гражданский договор, переросшего в новогодний корпоратив. - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Пашинян выложил новые кадры с новогоднего корпоратива
28 декабря 2025, 23:35
"Нам пришлось прекратить регистрацию, потому что на данный момент число заявок превышает ожидания в семь раз", - заявил Пашинян в видеообращении.
Премьер-министр добавил, что психологически он не был готов выступать перед такой большой аудиторией, но мероприятие все равно состоится. По его словам, из-за большого числа желающих посмотреть выступление пришлось изменить место проведения концерта. Пашинян также отметил, что в случае успеха выступления в Ереване, такие мероприятия проведут и в регионах страны.
Премьер Армении не раскрыл место, где будет происходить дискотека. Известно лишь, что она состоится 30 января в 18.30 мск.
Впервые армянский премьер сыграл на ударных инструментах в конце декабря 2025 года во время политического собрания правящей партии "Гражданский договор" в одном из ресторанов близ Еревана, которое переросло в новогодний корпоратив.
Его соратник, министр экономики Геворг Папоян, сообщил журналистам, что музыкальный инструмент Пашинян получил в подарок и учился играть на нем несколько месяцев.
Пашинян играет на ударных инструментах - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Пашинян опубликовал видео, где играет на ударных инструментах
27 декабря 2025, 19:45
 
В миреАрменияЕреванНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала