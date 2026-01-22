Пашинян прекратил прием заявок на дискотеку, где он сыграет на барабанах

ЕРЕВАН, 22 янв – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что вынужден прекратить прием заявок на дискотеку, где он выступит в качестве музыканта и сыграет на ударных инструментах, так как желающих слишком много.

Премьер-министр Армении периодически публикует видео со своими творческими достижениями в личном Telegram-канале. 14 января 2026 года Пашинян опубликовал очередной музыкальный номер со своим участием. В резиденции премьера вместе с ним выступала целая музыкальная группа - пианист, гитарист, саксофонист и две вокалистки. Тогда же он пообещал пригласить молодежь на дискотеку. Через два дня он сообщил, что мероприятие состоится 30 января.

"Нам пришлось прекратить регистрацию, потому что на данный момент число заявок превышает ожидания в семь раз", - заявил Пашинян в видеообращении.

Премьер-министр добавил, что психологически он не был готов выступать перед такой большой аудиторией, но мероприятие все равно состоится. По его словам, из-за большого числа желающих посмотреть выступление пришлось изменить место проведения концерта. Пашинян также отметил, что в случае успеха выступления в Ереване , такие мероприятия проведут и в регионах страны.

Премьер Армении не раскрыл место, где будет происходить дискотека. Известно лишь, что она состоится 30 января в 18.30 мск.

Впервые армянский премьер сыграл на ударных инструментах в конце декабря 2025 года во время политического собрания правящей партии "Гражданский договор" в одном из ресторанов близ Еревана, которое переросло в новогодний корпоратив.