https://ria.ru/20260122/palestina-2069566517.html
Аббас надеется, что Палестина добьется мира с поддержкой России
Аббас надеется, что Палестина добьется мира с поддержкой России - РИА Новости, 22.01.2026
Аббас надеется, что Палестина добьется мира с поддержкой России
Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что его стране нужен мир, а также выразил надежду, что его удастся добиться с российской помощью и поддержкой. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T13:44:00+03:00
2026-01-22T13:44:00+03:00
2026-01-22T13:56:00+03:00
в мире
палестина
россия
владимир путин
махмуд аббас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069565050_0:0:7380:4151_1920x0_80_0_0_1b705b079253d90fc56841da726758c2.jpg
https://ria.ru/20260122/konflikt-1915630213.html
палестина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069564193_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_cb6663e440353dd94044a94b9c7f5f77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, россия, владимир путин, махмуд аббас
В мире, Палестина, Россия, Владимир Путин, Махмуд Аббас
Аббас надеется, что Палестина добьется мира с поддержкой России
Аббас на встрече с Путиным выразил надежду на достижение мира в Палестине