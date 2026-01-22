Рейтинг@Mail.ru
Аббас заявил о важности финансовой помощи России для Палестины
13:32 22.01.2026
Аббас заявил о важности финансовой помощи России для Палестины
Россия исторически поддерживает Палестину, финансовая помощь Москвы имеет большое значение, заявил президент Палестины Махмуд Аббас. РИА Новости, 22.01.2026
россия, палестина, москва, владимир путин, махмуд аббас
Россия, Палестина, Москва, Владимир Путин, Махмуд Аббас
Махмуд Аббас
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Махмуд Аббас. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Россия исторически поддерживает Палестину, финансовая помощь Москвы имеет большое значение, заявил президент Палестины Махмуд Аббас.
"Россия исторически поддерживает, стоит рядом с палестинским народом на политическом уровне, на дипломатическом уровне. Что касается экономической поддержки, финансовой помощи, она имеет большое значение и большой объем", - сказал Аббас в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Отношения с Палестиной развиваются, несмотря на сложности, заявил Путин
Россия Палестина Москва Владимир Путин Махмуд Аббас
 
 
Заголовок открываемого материала