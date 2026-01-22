https://ria.ru/20260122/palestina-2069562125.html
Аббас заявил о важности финансовой помощи России для Палестины
Аббас заявил о важности финансовой помощи России для Палестины - РИА Новости, 22.01.2026
Аббас заявил о важности финансовой помощи России для Палестины
Россия исторически поддерживает Палестину, финансовая помощь Москвы имеет большое значение, заявил президент Палестины Махмуд Аббас. РИА Новости, 22.01.2026
Аббас заявил о важности финансовой помощи России для Палестины
Аббас: Россия исторически поддерживает Палестину