Аббас назвал Россию большим другом Палестины - РИА Новости, 22.01.2026
13:30 22.01.2026 (обновлено: 13:46 22.01.2026)
Аббас назвал Россию большим другом Палестины
Глава палестинского государства Махмуд Аббас назвал Россию большим другом Палестины. РИА Новости, 22.01.2026
россия, палестина, в мире, махмуд аббас, владимир путин, москва
Россия, Палестина, В мире, Махмуд Аббас, Владимир Путин, Москва
Президент Палестины Махмуд Аббас
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Президент Палестины Махмуд Аббас. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Глава палестинского государства Махмуд Аббас назвал Россию большим другом Палестины.
Президент Палестины находится в РФ с рабочим визитом с 21 по 23 января.
«
"Большое спасибо, господин президент, за эту возможность, за то, что принимаете нас в Москве, мы как друзья России и российского народа - уже более 50 лет нас связывает крепкая дружба, которая развивается все эти годы и двигается по правильному пути. Россия для нас - большой друг, на которого мы во многом опираемся: во всех сферах", - сказал Аббас на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ожидается, что лидеры в ходе встречи обсудят развитие двусторонних связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также положение дел на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в секторе Газа.
Путин накануне также сообщил, что планирует обсудить с президентом Палестины вопросы о создаваемом США "Совете мира" по Газе.
РоссияПалестинаВ миреМахмуд АббасВладимир ПутинМосква
 
 
