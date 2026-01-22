Аббас назвал Россию большим другом Палестины

«

"Большое спасибо, господин президент, за эту возможность, за то, что принимаете нас в Москве, мы как друзья России и российского народа - уже более 50 лет нас связывает крепкая дружба, которая развивается все эти годы и двигается по правильному пути. Россия для нас - большой друг, на которого мы во многом опираемся: во всех сферах", - сказал Аббас на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.